Japonya'da 30 yıl sonra ilk kez imparator yeni yılda halkı selamlamayacak - Son Dakika

Japonya'da 30 yıl sonra ilk kez imparator yeni yılda halkı selamlamayacak

16.11.2020 09:03
Japonya'da 30 yıl sonra ilk kez imparator yeni yılda halkı selamlamayacak, System.String[]

Japonya'da imparator ve ailesinin her yeni yılda halkı selamladığı geleneksel törenin, 30 yıl sonra ilk kez salgın nedeniyle iptal edileceği bildirildi.

Japonya'da imparator ve ailesinin her yeni yılda halkı selamladığı geleneksel törenin, 30 yıl sonra ilk kez salgın nedeniyle iptal edileceği bildirildi.

Japonya'da imparator ve ailesinin her yıl 2 Ocak'ta saray balkonundan halkı selamladığı geleneksel tören, bu yıl korona virüs engeline takıldı. Japonya resmi haber ajansına göre, söz konusu etkinlik seyirciler arasında Covid-19 enfeksiyonunun yayılabileceği endişesi nedeniyle iptal edilecek. Bu ay sonunda resmiyet kazanması beklenen kararın, Aralık ayı başında halka duyurulacağı ifade edildi.

30 yıl sonra ilk

Bu yıl 2 Ocak'ta gerçekleştirilen geleneksel törende İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako aile üyeleriyle birlikte kendilerini görmeye gelen yaklaşık 70 bin kişiyi selamlamıştı. 2021'deki törenin iptalinin kesinleşmesi halinde, 30 yılın ardından bir ilk yaşanmış olacak. İmparatorun halkı selamladığı geleneksel tören, son olarak 1990 yılında İmparator Showa'nın ölümünün yasını tutmak için iptal edilmişti.

Doğum günü etkinliği de iptal edilmişti

Japonya'da imparatorun her yıl doğum gününde halkı selamladığı bir diğer geleneksel tören geçtiğimiz Şubat ayında salgın endişesi nedeniyle iptal edilmiş, İmparatorluk Sarayı Ajansı'ndan yapılan açıklamada, "Virüsün yayılma riskini göz önüne alarak, her yıl birçok kişinin yan yana katıldığı etkinliğin iptal edilmesine karar verildi" ifadeleri kullanılmıştı. İmparatorun doğum günü nedeniyle gerçekleştirilen söz konusu tören ise daha önce son olarak 1996'da Peru'daki Japonya Büyükelçiliği'nde yaşanan rehine krizi nedeniyle iptal edilmişti. - TOKYO

Japonya'da 30 yıl sonra ilk kez imparator yeni yılda halkı selamlamayacak
Japonya'da 30 yıl sonra ilk kez imparator yeni yılda halkı selamlamayacak

Japonya, Tören, Doğum, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya'da 30 yıl sonra ilk kez imparator yeni yılda halkı selamlamayacak - Son Dakika


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