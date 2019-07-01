Son Dakika Haberleri: Japonya'da 30 yıllık yasağın kalkmasının ardından balina avı başladı
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Japonya'da 30 yıllık yasağın kalkmasının ardından balina avı başladı

43 dakika önce

Japonya'da 30 yılı aşkın süredir yürürlükte olan ticari balina avcılığı yasağının kalkmasının ardından balıkçılar yeniden okyanuslara döndü

Japonya'da 30 yıllık yasağın kalkmasının ardından balina avı başladı, System.String[]
Japonya'da 30 yılı aşkın süredir yürürlükte olan ticari balina avcılığı yasağının kalkmasının ardından balıkçılar yeniden okyanuslara döndü.

Ülkenin kuzeyindeki Hokkaido Adası'nın Kushiro kentindeki limanda düzenlenen törenin ardından 5 balina avcı teknesinden oluşan filo, denize açıldı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:53 
japonya, Dünya
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