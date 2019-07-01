Japonya'da 30 yıllık yasağın kalkmasının ardından balina avı başladı
43 dakika önce
Japonya'da 30 yılı aşkın süredir yürürlükte olan ticari balina avcılığı yasağının kalkmasının ardından balıkçılar yeniden okyanuslara döndü
Japonya
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:53
'da 30 yılı aşkın süredir yürürlükte olan ticari balina avcılığı yasağının kalkmasının ardından balıkçılar yeniden okyanuslara döndü.
Ülkenin kuzeyindeki Hokkaido Adası'nın Kushiro kentindeki limanda düzenlenen törenin ardından 5 balina avcı teknesinden oluşan filo, denize açıldı.
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