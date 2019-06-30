Son Dakika Haberleri: Japonya'da 30 yıllık yasağın kalkmasıyla ticari balina avı yeniden başlıyor
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Japonya'da 30 yıllık yasağın kalkmasıyla ticari balina avı yeniden başlıyor

1 saat önce

Japonya'da balina avcıları, 30 yıllık yasağın kalkmasının ardından pazartesi gününden itibaren yeniden ticari balina avına başlıyor

Japonya'da 30 yıllık yasağın kalkmasıyla ticari balina avı yeniden başlıyor, System.String[]
Japonya'da balina avcıları, 30 yıllık yasağın kalkmasının ardından pazartesi gününden itibaren yeniden ticari balina avına başlıyor.

Hayvan hakları ve çevreci örgütlerin tüm itirazlarına rağmen Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu'ndan (IWC) çıkma kararı alan Tokyo yönetimi, dış kamuoyundan gelen tepkileri de iç işlerine müdahale olarak gördüğünü bildirdi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:38 
Tokyo, Japonya, Dünya
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