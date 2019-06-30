Japonya'da 30 yıllık yasağın kalkmasıyla ticari balina avı yeniden başlıyor
1 saat önce
Japonya'da balina avcıları, 30 yıllık yasağın kalkmasının ardından pazartesi gününden itibaren yeniden ticari balina avına başlıyor
Japonya
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:38
'da balina avcıları, 30 yıllık yasağın kalkmasının ardından pazartesi gününden itibaren yeniden ticari balina avına başlıyor.
Hayvan hakları ve çevreci örgütlerin tüm itirazlarına rağmen Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu'ndan (IWC) çıkma kararı alan Tokyo
yönetimi, dış kamuoyundan gelen tepkileri de iç işlerine müdahale olarak gördüğünü bildirdi.
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