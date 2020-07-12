Japonya'da 375 yeni korona virüs vakası tespit edildi - Son Dakika

Japonya'da 375 yeni korona virüs vakası tespit edildi

Japonya'da 375 korona virüs vakasının daha tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 21 bin 959'a yükseldi.

Japonya'da 375 korona virüs vakasının daha tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 21 bin 959'a yükseldi.

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Japonya'da korona virüs salgınında ikinci dalga endişesi artıyor. Japonya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde korona virüs vaka sayısının 375 artarak 21 bin 959'a yükseldiği kaydedildi. Açıklanan toplam vaka sayısına daha önce karantinaya alınan Diamond Princess gemisinin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişinin dahil olmadığı kaydedildi.

Japonya'da salgının merkez üssü başkent Tokyo'da bugün 206 yeni korona virüs vakası görüldü. Böylece Tokyo'daki toplam vaka sayısı 7 bin 927'ye yükseldi. Japonya'nın Okinawa Adası'ndaki ABD üslerinde 61 yeni tip korona virüs (Covid-19) vakasının doğrulanmasının ardından iki üssün karantinaya alındığı belirtildi.

Korona virüs pandemisi nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 25 Mayıs'ta sona erdiği Japonya'da günlük vaka sayılarında son 3 haftada artış gözlenmiş, hükümet ise yeniden OHAL ilanını gerektirecek şartların oluşmadığını açıklamıştı.

(İHA)

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 16:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya'da 375 yeni korona virüs vakası tespit edildi - Son Dakika
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