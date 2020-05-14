Japonya'da 39 eyalette OHAL kaldırıldı - Son Dakika

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 16 bin 883'e, ölü sayısı 715'e yükseldi.

Nisan başında önce 7 bölgede ilan edilen ve 16 Nisan'da tüm ülke genelinde yaygınlaştırılan OHAL'in, 6 Mayıs'ta ay sonuna dek uygulanmasına karar verilmişti.

Normal şartlarda 31 Mayıs'a dek uzatılan OHAL'in bazı bölgelerde kaldırılması öncesinde hükümetin oluşturduğu uzmanlar komitesine danışıldığını ifade eden Abe, alınan karar çerçevesinde başkent Tokyo metropolüyle Osaka, Kyoto , Hokkaido, Chiba, Kanagawa, Saitama , Kyoto, Osaka, Hyogo dışında OHAL tedbirlerinin kaldırıldığını bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı

Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti