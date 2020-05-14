Japonya'da 39 eyalette OHAL sona eriyor - Son Dakika

Japonya'da hükümet, yeni tip korona virüs vaka sayısındaki düşüşü göz önüne alarak 39 eyaletteki olağanüstü hal (OHAL) uygulamasını sonlandırma kararı aldı. 8 eyalette ise OHAL uygulanmaya devam edecek.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülke genelindeki OHAL'in süresini 31 Mayıs'a kadar uzatan Japonya'da hükümet, kritik bir karara imza attı. Daha önce açıklandığı üzere kendilerine korona virüs konusunda danışmanlık yapan uzman kurulu ile bir araya gelen hükümet kurmayları, vaka artış hızındaki düşüşü göz önüne alarak 39 eyaletteki OHAL uygulamasını sonlandırma kararı aldı. Hokkaido, Tokyo, Chiba, Kanagawa, Saitama, Kyoto, Osaka ve Hyogo'da ise OHAL tedbirleri uygulanmaya devam edecek.

Kriter belirlendi

Kararın devam edeceği eyaletlerde OHAL'in sona ermesi için gereken kriterin 100 bin kişi başına düşen yeni vaka sayısının baz alınan son haftada 0.5'in altına inmesi olduğu belirtildi. Bunun da yaklaşık 14 milyon nüfusu olan Tokyo'da haftalık vaka sayısının 70'in altında kalması anlamına geldiği kaydedildi.

Önlemlere devam

Ülkede aynı zamanda korona virüs ile mücadeleden sorumlu bakan olan Japonya Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura, vaka sayısının az olduğu bölgelerde dahi vatandaşları tedbiri elden bırakmamaya çağırdı. Virüsün yayılmasını önlemeye yönelik kişisel tedbirlerin devam etmesinin önemine vurgu yapan Bakan Nishimura, aksi takdirde vaka sayısında yeniden artış yaşanabileceği uyarısı yaptı.

Sosyal mesafe kuralına bir kez daha dikkat çeken yetkililer, yüksek katılımlı etkinlikler, alışveriş merkezleri ve spor salonları gibi virüsün kolay yayılabileceği yerlere gitmekten kaçınma çağrısında bulundu.

Kapsamı ve süresi genişletilmişti

Japonya'da hükümet artan korona virüs vakaları karşısında 7 Nisan'da Tokyo, Osaka, Chiba, Kanagawa, Saitama, Hyogo ve Fukuoka'da geçerli olacak şekilde OHAL ilan etmiş, 16 Nisan'da ise kararın kapsamı tüm ülkeyi içine alacak şekilde genişletilmişti. Başbakan Shinzo Abe'nin 6 Mayıs'ta sona ereceğini açıkladığı OHAL, son olarak 31 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Vaka sayısında ciddi düşüş yaşanması halinde OHAL'in 31 Mayıs öncesinde kaldırılabileceği açıklanmıştı.

(Burak Ersoy/İHA)