Japonya'da 4 kişilik aileyi öldüren Çinli mahkum idam edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Japonya'da 4 kişilik aileyi öldüren Çinli mahkum idam edildi - Son Dakika Dünya

Japonya'da 4 kişilik aileyi öldüren Çinli mahkum idam edildi

6 saat önce

Japonya'da uzun bir aradan sonra ilk kez yabancı bir mahkum asılarak idam edildi. Adalet Bakanlığı perşembe sabah saatlerinde idam edilen Wei Wei adlı hükümlünün 40 yaşındaki bir Çin vatandaşı olduğunu ve Japonya'da bir ailenin dört ferdini öldürmekten dolayı 2003'te hapse atıldığını kaydetti

Japonya'da 4 kişilik aileyi öldüren Çinli mahkum idam edildi, System.String[]

Japonya'da uzun bir aradan sonra ilk kez yabancı bir mahkum asılarak idam edildi.


Adalet Bakanı Masaka Mori, perşembe sabah saatlerinde idam edilen Wei Wei adlı hükümlünün 40 yaşındaki bir Çin vatandaşı olduğunu ve Japonya'da bir ailenin dört ferdini öldürmekten dolayı 2003'te hapse atıldığını kaydetti. Cinayete karıştığı belirlenen diğer iki Çin vatandaşının ise ülkelerine kaçtığı, yakalanan iki kişiden birinin 2005'te Çin'de idam edildiği ve diğerinin de ömür boyu hapse mahkum edildiği belirtildi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:12 
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