Japonya'da 40 hizmet yılını aşmış nükleer reaktörlerin yeniden çalıştırılmasına ilk kez onay verildi - Son Dakika

Japonya'nın Fukui eyaletinde, 40 hizmet yılını aşmış 3 nükleer reaktörün yeniden hizmete alınması ilk kez onaylandı.
Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Fukui Eyaleti Valisi Sugimoto Tatsuji, belirtilen reaktörlerin yeniden üretime geçmesine onay verdi.
Honşu Adası'nın Japon Denizi kıyısında yer alan nükleer tesisler Takahama'daki 1 ve 2 nolu reaktörler ile Mihama'daki 3 nolu reaktörler güvenlik denetlemesinden geçti.
Vali Sugimoto, düzenlediği basın toplantısında, tesislerin işleticisi Kansai Electric Power (KEPCO) ile merkezi hükümetin denetleme onayı üzerine bu kararı verdiklerini açıkladı.
Başkent Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Sanayi Bakanı Kajiyama Hiroşi de reaktörlerin yeniden başlatılmasına yönelik Sugimoto'nun kararını desteklediklerini belirtti.
Reaktörlerin "katı denetlemelerden" geçtiğini kaydeden Bakan Kajiyama, "Yeniden başlatılma, karbonsuzlaştırma politikalarımızın ilerletilmesine büyük bir artı oluşturacaktır." dedi.
KEPCO Başkanı Morimoto Takaşi de kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Güvenlik konusunda en üst seviyede titizlik gösterileceğini" söyledi.
İlk olacak
Takahama'daki 1 nolu reaktör 1974'te, 2 nolu reaktör 1975'te, Mihama'daki 3 nolu reaktör ise 1976'da ticari üretimlerine başlamıştı.
Yeniden hizmete alınması halinde reaktörler, 40 yılı aşmasına rağmen kullanıma geçen ülke genelindeki ilk reaktörler olacak.
Reaktörler, 2011'de ülkenin kuzeydoğusundaki deprem ve tsunami sonrası Fukuşima Dai-içi santralindeki sızıntı sonrası, hizmet dışına çıkarılmıştı.
NRA, Fukuşima sonrası, ülke geneli reaktörlerin en fazla 40 yıl çalışma prensibini getirmişti.
Nükleer Düzenleme Kurulu (NRA) 40 yaşını aşmış üç reaktörün hizmet süresini 2016 yılında 20 yıl süreli uzatmıştı.
Güvenlik denetlemelerini geçen nükleer tesisler, hizmet yılını uzatabiliyor.
Kaynak: AA
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