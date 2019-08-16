Son Dakika Haberleri: Japonya'da 400 yıllık tapınakta görev yapan 'rahip' robota büyük ilgi
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Japonya'da 400 yıllık tapınakta görev yapan 'rahip' robota büyük ilgi

33 dakika önce

Japonya'da insan görünümlü bir robot, rahiplerin görevini üstlenmiş durumda. İnsan görünümlü "robot rahip" 400 yıllık budist tapınağında ziyaretçilere Buda'nın öğretileri olarak bilinen sutraları aktarıyor.

Japonya'da 400 yıllık tapınakta görev yapan 'rahip' robota büyük ilgi, System.String[]
Japonya'da insan görünümlü bir robot, rahiplerin görevini üstlendi.

"Rahip robot" 400 yıllık budist tapınağında ziyaretçilere Buda'nın öğretileri olarak bilinen sutraları aktarıyor.
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Japonya, Buddha, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:03 
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