Çantanın içinde, Amagasaki'de kayıtlı ve oturum sahibi 460 bin vatandaşın şahsi bilgilerinin yer aldığı flash disk de bulunuyordu.

Kaynak: AA

Japonya, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Japonya'da 460 bin vatandaşın bilgilerinin yer aldığı flash disk kayboldu - Son Dakika

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