Japonya'da 5,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Japonya'nın Honşu Adası'nın Pasifik Okyanusu kıyısındaki Şizuoka eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına göre, ülkenin Honşu Adası'nın doğusunda Pasifik kıyısındaki Şizuoka eyaletinde yerel saatle 13.13'te 5,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
50 kilometre derinlikte oluşan deprem, Nagano ve Aiçi eyaletlerinde de hissedildi.
Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 07:45 - Kaynak: AA
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