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Japonya'da 5,4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Japonya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

03.12.2021 07:12
Japonya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

??????? Japonya'nın güneybatısındaki Wakayama eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

??????? Japonya'nın güneybatısındaki Wakayama eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, ülkenin güneybatısındaki Wakayama'da, yerel saatle 09.28'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kiisuido Boğazında 20 kilometre derinlikteki deprem, Mie, Hyogo, Tokuşima ve Kagawa'da hissedildi.

Başkent Tokyo'nun batısındaki Yamanaşi eyaletinde de yerel saatle 06.37'de,19 kilometre derinlikte 4,8 büyüklüğünde deprem oluşmuştu.

JMA, depremlerin tsunami riski oluşturmadığını bildirdi.

Meteoroloji, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da 5,4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da 5,4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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