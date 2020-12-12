- Japonya'da 5.5 şiddetinde deprem meydana geldi- Japonya Meteoroloji Ajansı: "Tsunami riski yok" - Son Dakika

- Japonya'da 5.5 şiddetinde deprem meydana geldi

Japonya Meteoroloji Ajansı: "Tsunami riski yok"

TOKYO - Japonya'da 5.5 şiddetinde deprem meydana geldiği ve tsunami riskinin olmadığı bildirildi.

Dünya gündeminde karşılaştığı depremlerle tanınan Japonya, 5.5 şiddetindeki depremle sarsıldı. Bugün yerel saat ile 16.19'da Iwate eyaleti açıklarında kaydedilen depremin, yerin 50 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Iwate ve Aomori eyaletlerinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, Japonya Meteoroloji Ajansı tsunami riskinin oluşmadığını açıkladı.