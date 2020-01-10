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Japonya'da 5 bin kişi 'yılın en şanslı' erkeği olmak için tapınakta yarıştı
6 saat önce
Japonya'nın Hyogo Eyaleti'nde yaklaşık 5 bin kişi yılın "en şanslı erkeği" olmak için birbirleriyle yarıştı. Yarışmanın başlamasıyla koşucular, tapınağın giriş kapısından 230 metre mesafedeki ana binaya kadar yarıştı
Japonya'nın Hyogo Eyaleti'nde yaklaşık 5 bin kişi yılın "en şanslı erkeği" olmak için birbirleriyle yarıştı.
Yarışmanın başlamasıyla koşucular, tapınağın giriş kapısından 230 metre mesafedeki ana binaya kadar yarıştı.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:07
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