Üye Girişi
Japonya'da 543 binden fazla Kovid-19 hastası evde tedavi görüyor - Son Dakika

Japonya'da 543 binden fazla Kovid-19 hastası evde tedavi görüyor

15.02.2022 08:18
Japonya'da 543 binden fazla Kovid-19 hastası evde tedavi görüyor

Japonya'da 543 binden fazla Kovid-19 hastasının evde tedavi gördüğü, bunun şimdiye kadar en yüksek hasta sayısı olduğu bildirildi.

Japonya'da 543 binden fazla Kovid-19 hastasının evde tedavi gördüğü, bunun şimdiye kadar en yüksek hasta sayısı olduğu bildirildi.

Japonya Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği verilere göre, evde tedavi gören Kovid-19 hasta sayısı, bir hafta önceye göre 108 bin artış gösterdi.

Buna göre ülke geneli evde tedavi gören Kovid-19 hasta sayısı 543 bin 45'e yükseldi. Başkent Tokyo'da bu sayı 81 bin 368 olarak kayda geçti.

Hükümetin belirlediği otel ve diğer bakım lokasyonlarında kalan Kovid-19 hastalarının sayısı, önceki haftaya kıyasla 500 düşerek 21 bin 843'e indi.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 987 bin 94'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 20 bin 536'ya yükseldi. Ülke genelinde 1393 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Toplam vaka sayısı ise 4 milyon sınırına yaklaştı.

Vaka sayısı Tokyo Olimpiyatları'nın düzenlendiği Ağustos 2021'in ilk haftasında 1 milyonu, 20 Ocak'ta 2 milyonu, 3 Şubat'ta 3 milyon sınırını geçmişti.

20 Ocak'ta 2 milyon sınırını aşan vaka sayılarının daha bir ay geçmeden 4 milyon sınırına ulaşması sonrası hükümet harekete geçti.

Japonya hükümeti, hafta sonu Tokyo dahil 13 eyalette kısmi olağanüstü hal (OHAL) tedbirlerini 6 Mart'a dek uzattı.

Kısmi OHAL, eyalet valilerine, restoranların işletme saatlerini kısaltmaları, alkol satışını durdurmaları ve halktan eyalet dışına seyahat etmemelerine yönelik talepte bulunabilme yetkisini veriyor.

YORUMLAR
500

Sağlık Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da 543 binden fazla Kovid-19 hastası evde tedavi görüyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
08:12 Meteoroloji paylaştı! Yer Yer sağanak yağış bekleniyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu
08:10 Üç KDV indirimi daha yolda: Eğitim, sağlık ve konutta da indirim planlanıyor
08:00 Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 15 Şubat Salı altın kuru
07:58 Burak Sergen, Sadakatsiz'den ayrılıyor! Dizinin 49. bölüm fragmanı yayınlandı
07:54 3 çocuğunun annesini ormanda infaz etti! Sonra aynı av tüfeğiyle kendine sıktı
07:53 Yarınki Kabine toplantısında gündem belli oldu! Elektrik faturaları ilk sırada yer aldı
07:48 Dolar ne kadar? Bugün euro kaç TL? Güncel döviz kuru
00:57 Baba-oğulun arasında yaşanan tartışması kanlı bitti! Biri mezarda diğeri cezaevinde
23:47 Batman'da feci kaza! Saman işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı
23:45 Güldür Güldür'de dikkat çeken muhalefet skeci
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 08:25:21. #1.12#
SON DAKİKA: Japonya'da 543 binden fazla Kovid-19 hastası evde tedavi görüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement