Japonya'da 543 binden fazla Kovid-19 hastası evde tedavi görüyor - Son Dakika

Japonya'da 543 binden fazla Kovid-19 hastasının evde tedavi gördüğü, bunun şimdiye kadar en yüksek hasta sayısı olduğu bildirildi.

Japonya Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği verilere göre, evde tedavi gören Kovid-19 hasta sayısı, bir hafta önceye göre 108 bin artış gösterdi.

Buna göre ülke geneli evde tedavi gören Kovid-19 hasta sayısı 543 bin 45'e yükseldi. Başkent Tokyo'da bu sayı 81 bin 368 olarak kayda geçti.

Hükümetin belirlediği otel ve diğer bakım lokasyonlarında kalan Kovid-19 hastalarının sayısı, önceki haftaya kıyasla 500 düşerek 21 bin 843'e indi.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 987 bin 94'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 20 bin 536'ya yükseldi. Ülke genelinde 1393 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Toplam vaka sayısı ise 4 milyon sınırına yaklaştı.

Vaka sayısı Tokyo Olimpiyatları'nın düzenlendiği Ağustos 2021'in ilk haftasında 1 milyonu, 20 Ocak'ta 2 milyonu, 3 Şubat'ta 3 milyon sınırını geçmişti.

20 Ocak'ta 2 milyon sınırını aşan vaka sayılarının daha bir ay geçmeden 4 milyon sınırına ulaşması sonrası hükümet harekete geçti.

Japonya hükümeti, hafta sonu Tokyo dahil 13 eyalette kısmi olağanüstü hal (OHAL) tedbirlerini 6 Mart'a dek uzattı.

Kısmi OHAL, eyalet valilerine, restoranların işletme saatlerini kısaltmaları, alkol satışını durdurmaları ve halktan eyalet dışına seyahat etmemelerine yönelik talepte bulunabilme yetkisini veriyor.