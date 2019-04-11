Japonya'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Japonya 6.1 şiddetindeki depremle sallandı.
Japonya
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:48 Kaynak: İHA
6.1 şiddetindeki depremle sallandı. ABD
Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Japonya'nın Honshu Adası'nın doğusunda 6.1 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı.
Can ve mal kaybına ilişkin bilgi paylaşılmadı. - HONSHU
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