Son Dakika Haberleri: Japonya'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem

Japonya'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

Japonya 6.1 şiddetindeki depremle sallandı.

Japonya'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Japonya 6.1 şiddetindeki depremle sallandı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Japonya'nın Honshu Adası'nın doğusunda 6.1 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı.

Can ve mal kaybına ilişkin bilgi paylaşılmadı. - HONSHU
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:48 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, 3. Sayfa
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