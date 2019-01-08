Japonya'da 6.3 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
– Japonya'nın güneyindeki Kumamoto bölgesinde 6.3 büyüklüğünde deprem oldu.
– Japonya
'nın güneyindeki Kumamoto bölgesinde 6.3 büyüklüğünde deprem oldu. ABD
Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, 6.3 büyüklüğündeki depremin derinliği 35 kilometre. Deprem merkezi, yerleşim birimleri Nishinoomote'nin 16 kilometre, Ibusuki'nin 80.1 kilometre, Kanoya'nın 89.5 kilometre, Shibushi'nin 98.1 kilometre ve Kagoshima'nın 117.6 kilometre uzağında bulunuyor.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:00 Kaynak: DHA
Erdoğan, Randevu Talebini Kabul Etmedi, Bolton Türkiye'den Ayrılıyor
İbrahim Kalın'dan Bolton Görüşmesi Sonrası İlk Açıklama: Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Konusundaki Tavrımızı Dile Getirdik
Ünlü Gazeteci Domuz Gribinden Hayatını Kaybetti
Beştepe'den ABD'ye Sert Yanıt: Türkiye'nin Güvenliği Pazarlık Konusu Değildir!