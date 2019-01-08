Son Dakika Haberleri: Japonya'da 6,3 Büyüklüğünde Deprem

Japonya'da 6,3 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

Japonya'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'da 6,3 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Japonya'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Kagoshima bölgesine bağlı Tanegashima Adası'ndaki Nishinoomote şehrinin 16 kilometre güneydoğusu olan 6,3 büyüklüğündeki depremin, yerin 35 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Sarsıntının ardından tsunami uyarısı da yapılmadı.

Kyodo ajansı ise depremin büyüklüğünü 6,4 olarak açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:24 Kaynak: AA

Merkez, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Güncel
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