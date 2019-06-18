Son Dakika Haberleri: Japonya'da 6.8 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Dünya Haber

Japonya'da 6.8 büyüklüğünde deprem

42 dakika önce

Japonya'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'da 6.8 büyüklüğünde deprem, System.String[]
Japonya'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililerin tsunami uyarısı yaptığı belirtilirken; depremde hasar gören yerleşim yerinin olup olmadığı belirtilmedi.
?Japonya'nın Niigata şehrinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel medya, yetkililerin tsunami uyarısı yaptığını; meydana gelen depremde can veya mal kaybının olup olmadığının henüz belirlenemediğini duyurdu. 


- Japonya
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:46 Kaynak: DHA
Japonya, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Japonya'da 6,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı Suriye Dışişleri Bakanı Muallim: Umarız ordumuzla Türk ordusu savaşmaz ABD ile İran gerilimi tırmanıyor. Washington Orta Doğu'ya ek bin asker gönderme kararı aldı İngiltere'de dikkat çeken araştırma! Boşanma çocukların kilo almasına neden oluyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 17:28:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Japonya'da 6.8 büyüklüğünde deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]