Japonya'da 6.8 büyüklüğünde deprem
42 dakika önce
Japonya'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:46 Kaynak: DHA
'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililerin tsunami uyarısı yaptığı belirtilirken; depremde hasar gören yerleşim yerinin olup olmadığı belirtilmedi.
?Japonya'nın Niigata şehrinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel medya, yetkililerin tsunami uyarısı yaptığını; meydana gelen depremde can veya mal kaybının olup olmadığının henüz belirlenemediğini duyurdu.
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