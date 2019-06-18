Japonya'da 6,8 büyüklüğünde deprem
34 dakika önce
Japonya'nın kuzeydoğusunda 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:49 Kaynak: AA
'nın kuzeydoğusunda 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kyodo
haber ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı, Yamagata açıklarında 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Japon yayın kuruluşu NHK, halka sahil kesiminden uzak durmaları çağrısında bulundu.
Yamagata, Niigata bölgeleri ile İşikava bölgesinin kuzeyinde dalgaların bir metre yüksekliğinde kıyıya vurması bekleniyor.
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