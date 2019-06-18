Son Dakika Haberleri: Japonya'da 6,8 büyüklüğünde deprem
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Japonya'da 6,8 büyüklüğünde deprem

34 dakika önce

Japonya'nın kuzeydoğusunda 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'da 6,8 büyüklüğünde deprem, System.String[]
Japonya'nın kuzeydoğusunda 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kyodo haber ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı, Yamagata açıklarında 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Japon yayın kuruluşu NHK, halka sahil kesiminden uzak durmaları çağrısında bulundu.
Yamagata, Niigata bölgeleri ile İşikava bölgesinin kuzeyinde dalgaların bir metre yüksekliğinde kıyıya vurması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:49 Kaynak: AA
Kyodo, Japonya, Güncel
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