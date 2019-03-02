Son Dakika Haberleri: Japonya'da 6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Japonya'da 6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

11 dakika önce

Japonya'nın güneydoğu kıyısı açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'da 6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi, System.String[]
Japonya'nın güneydoğu kıyısı açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Nemuro'nun 191 kilometre güneydoğusu olan 6 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:03 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Güncel
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