Japonya'da 6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
11 dakika önce
Japonya'nın güneydoğu kıyısı açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya'nın güneydoğu kıyısı açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Nemuro'nun 191 kilometre güneydoğusu olan 6 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:03 Kaynak: AA
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