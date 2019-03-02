Japonya'da 6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Japonya'nın güneydoğu kıyısı açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'nın güneydoğu kıyısı açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Nemuro'nun 191 kilometre güneydoğusu olan 6 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.



Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.



Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

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