Japonya'da 6 Nisan'da kaybolan askeri helikopterin 5 mürettebatı ölü bulundu - Son Dakika
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Japonya'da 6 Nisan'da kaybolan askeri helikopterin 5 mürettebatı ölü bulundu

16.04.2023 08:12
Japonya'da 6 Nisan'da kaybolan askeri helikopterin 5 mürettebatı ölü bulundu

Japonya'nın güneybatısında 6 Nisan'da radardan kaybolan askeri helikopterdeki 5 mürettebat, Okinawa açıklarında ölü bulundu.

Japonya'nın güneybatısında 6 Nisan'da radardan kaybolan askeri helikopterdeki 5 mürettebat, Okinawa açıklarında ölü bulundu.

Okinawa'nın güneyinde 10 gün önce radardan Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) helikopteri ile mürettebatını arama çalışmaları sürüyor.

GSDF açıklamasına göre, ada eyaleti Okinawa açıklarında gerçekleştirilen derin dalış faaliyetleri sonrası helikopterden 5 mürettebatın cesedine ulaşıldı.

Helikoptere ait çoğu parça da tespit edildi.

GSDF'nin Kumamoto eyaletindeki Takayubaru askeri üssüne ait UH-60JA tip çok amaçlı helikopter, kalkıştan hemen sonra teknik arıza yaşamıştı.

Okinawa'ya bağlı Miyakojima Adası yakınlarında 6 Nisan'da, yerel saatle 16.30 sularında radarla irtibatı kesilen helikopterin, düştüğü tahmin ediliyor.

Helikopterde 10 personel bulunuyordu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Japonya'da 6 Nisan'da kaybolan askeri helikopterin 5 mürettebatı ölü bulundu - Son Dakika
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