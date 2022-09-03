Japonya'da 67 bin kişiye tahliye çağrısı yapıldıHinnamnor Tayfunu Japonya'da etkili olmaya devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya'da 67 bin kişiye tahliye çağrısı yapıldıHinnamnor Tayfunu Japonya'da etkili olmaya devam ediyor

03.09.2022 11:19
Japonya'da 67 bin kişiye tahliye çağrısı yapıldıHinnamnor Tayfunu Japonya'da etkili olmaya devam ediyor

- Japonya'da 67 bin kişiye tahliye çağrısı yapıldı Hinnamnor Tayfunu Japonya'da etkili olmaya devam ediyor Hinnamnor Tayfunu'nun Japonya'nın farklı kesimlerine getirdiği şiddetli yağışlar ve rüzgarlar nedeniyle 67 bin 43 kişiye yönelik tahliye çağrısı yapıldı.

- Japonya'da 67 bin kişiye tahliye çağrısı yapıldı

Hinnamnor Tayfunu Japonya'da etkili olmaya devam ediyor

TOKYO - Hinnamnor Tayfunu'nun Japonya'nın farklı kesimlerine getirdiği şiddetli yağışlar ve rüzgarlar nedeniyle 67 bin 43 kişiye yönelik tahliye çağrısı yapıldı.

Asya'nın farklı bölgelerini etkileyen ve getirdiği atmosferik basınç ile şiddetli yağış ve rüzgarlara neden olan Hinnamnor Tayfunu, Japonya'da etkisini sürdürüyor. Mie eyaletindeki Toba şehrinde 8 bin 292 hanede yaşayan 17 bin 392 kişiye toprak kayması riski nedeniyle tahliye çağrısı yapılırken, tahliye çağrıları Okinawa eyaletinin Ishigaki şehrinde ise 25 bin hanede yaşayan 49 bin 651 kişiyi etkiledi. Okinawa eyaletindeki bazı marketler tayfunun şiddetini artıracağı yönündeki uyarılar nedeniyle kapalı kalırken, panik yaşayan bazı bölge sakinleri ise açık olan marketlerden temel gıda maddelerini stoklayarak rafların boş kalmasına neden oldu.

JMA uyarmıştı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), dün yaptığı açıklamada Hinnamnor Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli rüzgarların Okinawa'nın bazı kesimlerinde ağaçları, elektrik direklerini ve araçları devirebilecek şiddette rüzgarlara neden olabileceği uyarısında bulunmuştu. Ayrıca birçok bölge için heyelan uyarısı yapılmıştı. Hinnamnor Tayfunu'nun neden olduğu atmosferik istikrarsızlığın ülkenin farklı kesimlerinde yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

YORUMLAR
500
Singapur'da 2020'den bu yana ilk kez Zika virüsü görüldü Singapur'da 2020'den bu yana ilk kez Zika virüsü görüldü Japonya'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi Japonya'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
Kaynak: İHA

Japonya, Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da 67 bin kişiye tahliye çağrısı yapıldıHinnamnor Tayfunu Japonya'da etkili olmaya devam ediyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, burs alamadıkları için dert yanan üniversiteli kızlara cevap: Bize başvurun, 75 bin öğrenciye burs dağıtıyoruz
10:32 Çorum'da gerçekleştireceği konserinin iptali istenen şarkıcı Aleyna Tilki isyan etti: Ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor
10:32 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronayı atlattığını duyurdu: Kaldığım yerden devam etmeye başladım
10:22 Ünlü şarkıcı Britney Spears, yeni bir çıplak pozunu paylaştı: Paylaşımlarım sürecek
10:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında mesajı verdi: Yılbaşında memur, emekli ve işçilerin maaşlarında önemli bir artış yapılacak
09:56 AK Partili Taşkesenlioğlu'ndan boşanma aşamasında olan Ünsal Ban'ın ifadesinde dikkat çeken sözler: Sedat Peker'i tanımıyordum, beni görüntülü aradı
09:55 Şili'deki bir futbol maçında akılalmaz olay: Kırmızı kart gösteren hakemi uçurumdan aşağı attılar
09:39 Çanakkale'de ayı mantarı satan köylüler, günde 600 liralık kazanç sağlıyor
09:35 Bisiklet kazası geçiren ünlü oyuncu Mine Tugay'dan takipçilerine uyarı: Sakın kasksız bisiklet kullanmayın
09:33 "Hangisi meler?" sorusunda jokere başvuran yarışmacı, herkesi ters köşeye yatırarak 200 bin liralık soruyu açtırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 11:19:40. #1.13#
SON DAKİKA: Japonya'da 67 bin kişiye tahliye çağrısı yapıldıHinnamnor Tayfunu Japonya'da etkili olmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement