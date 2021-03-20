Japonya'da 7.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Japonya'da 7.2 büyüklüğünde deprem

20.03.2021 13:13
Japonya'da 7.2 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Japonya'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü olan Miyagi eyaleti için tsunami uyarısı yapıldı.

Japonya'nın Miyagi eyaleti açıklarında yerel saat ile 18.09'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin deniz tabanının 60 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi. Depremin ardından Miyagi kıyıları için boyu 1 metreyi bulabilecek tsunami uyarısı yapıldı. Miyagi'nin yanı sıra Fukushima, Tokyo, Tochigi, Yamagata gibi çevre eyaletlerde de şiddetli şekilde hissedilen sarsıntıdan etkilenen bölgelerde bazı tren seferleri geçici olarak askıya alındı.

Japonya'nın 7 kademeli ulusal deprem derecelendirme ölçeğinde 5 üzeri şiddeti ifade eden ve ülkede kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı nedeniyle ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı. Depremden etkilenen bölgelerde bulunan nükleer santrallerin işleyişinde de bir sorun yaşanmadığı aktarıldı. - TOKYO

Japonya, Tsunami, Deprem, Tokyo, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Japonya'da 7.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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