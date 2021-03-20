Japonya'da 7.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı - Son Dakika

Japonya'da 7.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
20.03.2021 13:03
? Japonya'nın en büyük ve en kalabalık adası olan Honshu'nun doğusundaki Miyagi eyaletinde 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
? Japonya'nın en büyük ve en kalabalık adası olan Honshu'nun doğusundaki Miyagi eyaletinde 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremden sonra tsunami uyarısı yapıldı.
Japonya'nın en kalabalık adası olan Honshu'nun doğusunda yer alan Miyagi eyaletinde 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yetkililer depremin merkez üssünün okyanusta 60 km derinlikte olduğunu ifade etti. Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Miyagi eyaletinde "tsunami" uyarısında bulunuldu. Deprem kuzeydoğu genelinde İwate, Akita, Gunma, Fukuşima, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da da hissedildi. Ülkenin Sapporo kentindeki ABD Başkonsolosluğu, tsunami uyarısını doğruladı. Deprem anı ise amatör kameralara yansıdı.
Son Dakika Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu Galatasaray, 2012/13 sezonundan sonra en fazla kırmızı kart gördüğü sezonu yaşadı Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri Son Dakika! 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsılan Japonya'da tsunami alarmı verildi Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik Berat Albayrak ve Naci Ağbal'ın veda mesajlarındaki ortak nokta dikkat çekti Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı Erol Köse'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili paylaşımı takipçilerini kızdırdı