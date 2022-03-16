Japonya'da 7.3 büyüklüğünde depremDepremin ardından tsunami uyarısı yapıldı - Son Dakika
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Japonya'da 7.3 büyüklüğünde depremDepremin ardından tsunami uyarısı yapıldı

16.03.2022 18:19

- Japonya'da 7.3 büyüklüğünde deprem Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı Japonya'da merkez üssü Fukuşima eyaleti açıkları olan 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

- Japonya'da 7.3 büyüklüğünde deprem

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı

TOKYO - Japonya'da merkez üssü Fukuşima eyaleti açıkları olan 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Fukuşima ve Miyagi eyaletleri için tsunami uyarısı yapıldı.

Japonya'da 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından yapılan açıklamada, depremin yerel saat ile 23.36'da Fukuşima eyaleti açıklarında 60 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Depremin ardından Fukuşima ve Miyagi eyaletleri için tsunmai uyarısı yapılırken, deprem başkent Tokyo ve Iwate, Yamagata ve Aomori eyaletlerinde de hissedildi.

Japonya'nın ulusal afet uyarı sistemi "J-Allert" binlerce Japon vatandaşına anlık uyarı gönderdi. Riskli bölgelerde bulunan halka, yüksek kesimlere gitme çağrısı yapılırken, dalga yüksekliğinin 1 metre olarak tahmin edildiği bildirildi.

Japonya'da 7.3 büyüklüğünde depremDepremin ardından tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7.3 büyüklüğünde depremDepremin ardından tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7.3 büyüklüğünde depremDepremin ardından tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7.3 büyüklüğünde depremDepremin ardından tsunami uyarısı yapıldı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya'da 7.3 büyüklüğünde depremDepremin ardından tsunami uyarısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da 7.3 büyüklüğünde depremDepremin ardından tsunami uyarısı yapıldı - Son Dakika
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