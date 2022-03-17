Japonya'da 7.4 büyüklüğündeki depremde can kaybı 3'e yükseldi - Son Dakika
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Japonya'da 7.4 büyüklüğündeki depremde can kaybı 3'e yükseldi

17.03.2022 10:17
Japonya'da 7.4 büyüklüğündeki depremde can kaybı 3'e yükseldi

Japonya'nın Fukushima eyaleti açıklarında meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıkarken, 209 kişi de yaralandı.

Japonya'nın Fukushima eyaleti açıklarında meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıkarken, 209 kişi de yaralandı. Deprem nedeniyle 2 milyon hanede geçici elektrik kesintisi yaşanırken, bir yüksek hızlı trenin depremin şiddeti nedeniyle raydan çıktığı açıklandı.

Japonya'nın Fukushima eyaleti açıklarında dün yerel saatle 23.36'da meydana gelen depremin bilanço su artıyor. Japonya Meteoroloji Ajansı'nın (JMA) büyüklüğünü ilk olarak 7.3 olarak duyurduğu, ancak daha sonra 7.4 olarak güncellediği depremde can kaybının 3'e yükseldiği açıklandı. Yaklaşık 2 milyon hanede geçici elektrik kesintisi yaşandığı ifade edilirken, elektrik kesintisinin bu sabah itibarıyla yaklaşık 40 bin hanede sürdüğü kaydedildi. Öğle saatleri itibarıyla elektrik kesintisinin tüm bölgelerde sona erdiği kaydedildi. Ayrıca Tohoku ve Kanto bölgelerinde su kesintisi yaşandığı aktarılırken, kesintinin bugün öğlen saatleri itibarıyla 17 bin 200 hanede sürdüğü öğrenildi.

DEPREMDE 209 KİŞİ DE YARALANDI

İçinde yaklaşık 80 yolcu bulunan bir hızlı trenin Fukushima ile Miyagi arasında raydan çıktığı bildirilirken, kazada yaralanan olmadı. Miyagi ve Fukushima'daki itfaiye teşkilatları farklı bölgelerden yardım çağrısı alındığını, deprem nedeniyle en az 209 kişinin yaralandığı belirtti. Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'nin işleyişinde ise herhangi bir anormallik gözlenmediği tespit edildi. Japonya Savunma Bakanlığı, afet bölgesine destek için Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ekiplerinin Fukushima'ya gönderildiğini açıkladı.

TSUNAMİ UYARISI KALDIRILDI

Dün gece Miyagi ve Fukushima eyaletleri için 1 metrelik tsunami uyarısı yapan JMA, riskin bu sabah sona erdiğini açıkladı. Buna rağmen depremin ardından bazı kıyı bölgelerde yaklaşık 30 santimetrelik dalgaların gözlendiği öğrenildi. Depremin ardından bir kriz masası kurulduğunu açıklayan Japonya Başbakanı Fumio Kishida ise, hükümet kurmaylarına depremden etkilenen bölgelere gerekli tüm yardımın sağlanması talimatını verdi.

(Burak Ersoy-İHA)

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Meteoroloji, Tsunami, Japonya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya'da 7.4 büyüklüğündeki depremde can kaybı 3'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da 7.4 büyüklüğündeki depremde can kaybı 3'e yükseldi - Son Dakika
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