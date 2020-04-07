Japonya'da 7 bölgede daha OHAL ilan edildi

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, ülkenin 7 bölgesinde koronavirüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Abe, yaptığı açıklamada, " Hükümet, virüsün ülke çapında hızla yayılmasının insanların geçim kaynakları ve ülke ekonomisi üzerinde büyük bir olumsuz etkisi olacağını düşünüyor. Bu sebeple olağanüstü hal ilan etmeye karar verdim" ifadelerini kullandı. Olağanüstü hal ilan edilen bölgelerin sırasıyla, Tokyo, Kanagawa, Saitama, Chiba, Osaka, Hyogo ve Fukuoka olduğu bildirildi.

JAPONYA'DA SON DURUM

Japonya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 3 bin 906 olarak açıklanırken; virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 92 olduğu bildirildi.