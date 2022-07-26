Japonya'da 7 kişiyi öldüren mahkum idam edildi

Japonya'da 2008 yılında toplu katliam yaparak 7 kişinin ölümüme neden olan mahkum infaz edildi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Akihabara semtinde 2008 yılında toplu katliam yapan ve idam cezası alan mahkum infaz edildi. Henüz 25 yaşındayken kiraladığı bir kamyonla kalabalığın arasına dalan ve yayalara çarptıktan sonra da 4 kişiyi bıçaklayan Tomohiro Kato'ya verilen ölüm cezasının dün Tokyo'da tutulduğu gözetim merkezinde uygulandığı açıklandı. Tokyo'da 7 kişinin ölümü, 10 kişinin de ağır yaralanmasından sorumlu olan mahkumun 39 yaşında olduğu öğrenildi.

Temyiz başvurusu reddedilmişti

Tokyo'nun popüler alışveriş bölgelerinden olan Akihabara'da kiraladığı kamyonla kalabalığın arasına dalan ve araçtan indikten sonra da rastgele yayaları bıçaklayan Kato, Japon yargısı tarafından idam cezasına çarptırılmıştı. Ölüm cezasını hak etmediği iddiasıyla kararı temyize götüren Kato'nun başvurusu üst mahkeme tarafından 2015 yılında reddedilmişti. Şahsa verilen ölüm cezası böylece kesinleşmişti.

Eleştirilere rağmen çoğunluk destekliyor

İdam cezasını uygulamaya devam eden sayılı demokrasilerden biri olan Japonya, sık sık insan hakları savunucularının eleştirilerine hedef oluyor. İdam cezası kadar, cezanın infaz biçimi de kamuoyunda tartışmaya neden oluyor. İdam cezasına çarptırılan iki kişinin ülkede yürürlükte olan uygulamadan, yalnızca birkaç saat önce mahkuma haber verme uygulamasını geçtiğimiz yıl yargıya taşıdığı kamuoyuna yansımıştı. "İnsanlık dışı" olarak tarif ettikleri ve değiştirilmesini istedikleri uygulama için Osaka kentindeki bir bölge mahkemesine başvuran mahkumların hükümetten 193 bin dolar tutarında tazminat istediği bildirilmişti. Tüm bunlara rağmen, yapılan kamuoyu yoklamaları toplumun büyük bölümünün özellikle cinayet suçlarında uygulanan ölüm cezasını desteklediğini göstermişti. - TOKYO