Üye Girişi
Japonya'da 90 yaşındaki eski üst düzey bürokrata 5 yıl hapis - Son Dakika

Japonya'da 90 yaşındaki eski üst düzey bürokrata 5 yıl hapis

03.09.2021 09:57
Japonya'da 90 yaşındaki eski üst düzey bürokrata 5 yıl hapis, System.String[]

Japonya'da mahkeme, bir anne ve çocuğuna aracıyla çarparak ölümlerine neden olan 90 yaşındaki eski üst düzey bürokrata ertelemesiz 5 yıl hapis cezası verdi.

Japonya'da mahkeme, bir anne ve çocuğuna aracıyla çarparak ölümlerine neden olan 90 yaşındaki eski üst düzey bürokrata ertelemesiz 5 yıl hapis cezası verdi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki bir yaya geçidinde 2019 yılında meydana gelen ve 2 kişinin ölümüne, 9 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasına yönelik görülen davada karar çıktı. Mahkeme, Ikebukuro semtinde arabasını insanların üzerine süren 90 yaşındaki eski üst düzey bürokrat Kozo Iizuka'nın "frene basmasına rağmen arabanın hızlandığı ve araçta teknik sorun yaşandığı" yönündeki savunmasını değerlendirdi. Otomobilde yapılan teknik incelemelere göre aracın 96 kilometre hızla seyrettiğinin tespit edildiğine dikkat çeken Yargıç Kenji Shimotsu, araçta herhangi bir anormallik ya da arıza bulunmadığını ifade etti. Tokyo Bölge Mahkemesi, fren yerine gaz pedalına basarak ağır ihmalde bulunduğuna hükmedilen sanığı ertelemesiz 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme kararında kazada hayatını kaybeden 31 yaşındaki anne ve 3 yaşındaki kızının geleceğe dair umutlarının bir anda ellerinden alındığına dikkat çekilirken, geride kalan yaslı aile bireylerinin acılarının hiç azalmadığı belirtildi. Kararın açıklanmasının ardından mahkeme, sanığa ihmalini kabul etmesi ve içtenlikle özür dilemesi çağrısında bulundu.

İleri yaştaki sürücüler endişeye neden oluyor

Japonya'daki demografik yapı nedeniyle trafikte güvenlik endişesine neden olan yaşlı sürücüler, sık sık kaza haberlerine konu oluyor. Son yıllarda hükümetin, ek sürücü kursları ve yüksek güvenlik donanımlı arabaların kullanımını teşvik ve yaşlı sürücüleri ehliyetlerini iade etmeye çağırmak dahil bir dizi kampanya düzenlediği biliniyor. Polis kayıtlarına göre geçtiğimiz yıl Tokyo'da meydana gelen trafik kazalarının yaklaşık yüzde 17'sini yaşlı sürücüler oluşturuyor. - TOKYO

Mahkeme, Japonya, Tokyo, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Japonya'da 90 yaşındaki eski üst düzey bürokrata 5 yıl hapis - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sosyal medyada yalan bilgi ve haber paylaşanlara hapis veya para cezası geliyor 10:05 Sosyal medyada yalan bilgi ve haber paylaşanlara hapis veya para cezası geliyor Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı 09:45 Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı Taraftarı mutlu eden transfer! Pjanic'in düşük bir ücretle Kara Kartal'a geldi 09:36 Taraftarı mutlu eden transfer! Pjanic'in düşük bir ücretle Kara Kartal'a geldi
Belirtileri korona ile birebir aynı! Uzmanlar, çocukları bekleyen Krup tehlikesine karşı uyarıyor 09:19 Belirtileri korona ile birebir aynı! Uzmanlar, çocukları bekleyen Krup tehlikesine karşı uyarıyor Cihat Tamer'in sözleri Ferhan Şensoy'un cenazesine damga vurdu: Din bağımlısı hükümetlere rağmen tiyatro yapıyoruz 08:37 Cihat Tamer'in sözleri Ferhan Şensoy'un cenazesine damga vurdu: Din bağımlısı hükümetlere rağmen tiyatro yapıyoruz Acun Ilıcalı'dan yeni hamle! O Ses Türkiye'nin jüri kadrosu için Haluk Levent'e teklif götürdü 08:28 Acun Ilıcalı'dan yeni hamle! O Ses Türkiye'nin jüri kadrosu için Haluk Levent'e teklif götürdü
Sağlık Bakanı Koca, 08:25 Sağlık Bakanı Koca, "Aşılamaya rağmen vakalar neden artıyor?" sorusunu cevapladı: Aşısızların salgını olmaya devam ediyor Taliban'ın 350 militanı öldürüldü! Direnişin kalesi Pençşir'le kontrol sağlayamıyor 08:22 Taliban'ın 350 militanı öldürüldü! Direnişin kalesi Pençşir'le kontrol sağlayamıyor

Son Dakika Haberleri
10:04 Sosyal medyada yalan bilgi ve haber paylaşanlara hapis veya para cezası geliyor
09:58 Son Dakika! İçişleri'nden yeni genelge: Afganistan, Pakistan ve Bangladeş'ten gelenlere PCR testi uygulanacak
09:45 Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı
09:43 Aşı olmayı ve test yaptırmayı kabul etmeyen Yıldız Tilbe'nin Kıbrıs konseri iptal edildi
09:36 Taraftarı mutlu eden transfer! Pjanic'in düşük bir ücretle Kara Kartal'a geldi
09:20 Son dakika! Otomobil ile minibüs çarpıştı, korkunç kazada araçlardan 4 yaralı çıkarıldı
09:19 Belirtileri korona ile birebir aynı! Uzmanlar, çocukları bekleyen Krup tehlikesine karşı uyarıyor
08:31 Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın'ın acı günü! Annesi kanser sebebiyle yaşamını yitirdi
08:22 Taliban'ın 350 militanı öldürüldü! Direnişin kalesi Pençşir'le kontrol sağlayamıyor
08:20 Son dakika! ABD'de kasırganın neden olduğu seller sonucu 45 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: Enflasyon ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25'e yükseldi Son Dakika: Enflasyon ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25'e yükseldi         
10:06
Son Dakika! İçişleri'nden yeni genelge: Afganistan, Pakistan ve Bangladeş'ten gelenlere PCR testi uygulanacak Son Dakika! İçişleri'nden yeni genelge: Afganistan, Pakistan ve Bangladeş'ten gelenlere PCR testi uygulanacak         
09:59
Aşı olmayı ve test yaptırmayı kabul etmeyen Yıldız Tilbe'nin Kıbrıs konseri iptal edildi Aşı olmayı ve test yaptırmayı kabul etmeyen Yıldız Tilbe'nin Kıbrıs konseri iptal edildi         
09:43
Baht Oyunu dizisinin başrolleri Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz aşk yaşamaya başladı Baht Oyunu dizisinin başrolleri Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz aşk yaşamaya başladı         
09:32
Dini nikahlı eşinin banyoya kilitleyip 100 yerinden bıçakladığı kadın o anları anlattı: Bıçakladıktan sonra üzerime çıktı Dini nikahlı eşinin banyoya kilitleyip 100 yerinden bıçakladığı kadın o anları anlattı: Bıçakladıktan sonra üzerime çıktı         
09:18
Ünlü şarkıcı Beyonce'dan cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum Ünlü şarkıcı Beyonce'dan cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum         
08:29
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istedi İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istedi         
08:26
Son dakika... Meteoroloji'den 23 kente uyarı! Metrekareye 100 kilogram yağış bekleniyor Son dakika... Meteoroloji'den 23 kente uyarı! Metrekareye 100 kilogram yağış bekleniyor         
08:23
Herkes nefesini tutarak izledi! İşte anakonda yılanının ineği tek lokmada yuttuğu anlar Herkes nefesini tutarak izledi! İşte anakonda yılanının ineği tek lokmada yuttuğu anlar         
00:43
Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı! Tabuttaki bayrağı gören holiganlar hadlerini aştı Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı! Tabuttaki bayrağı gören holiganlar hadlerini aştı         
00:11
Hayat Bilgisi'nin Kikirik Ayşe'siydi! Çisil Oral'ı şimdi görenler dönüp bir daha bakıyor Hayat Bilgisi'nin Kikirik Ayşe'siydi! Çisil Oral'ı şimdi görenler dönüp bir daha bakıyor         
22:21
Yatak pozunu paylaşan Yasmin Erbil'i pozuna Seda Sayan'dan yorum gecikmedi Yatak pozunu paylaşan Yasmin Erbil'i pozuna Seda Sayan'dan yorum gecikmedi         
22:11
Soyguncular bu sefer sert kayaya vurdu! Silah çektikleri kişiler belediye başkanı koruması çıktı Soyguncular bu sefer sert kayaya vurdu! Silah çektikleri kişiler belediye başkanı koruması çıktı         
22:06
Genç kız Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı         
19:01
Müge Anlı'yı kızdıran olay! 38 yaşındaki kadın, 70 yaşındaki evli adama kaçtı Müge Anlı'yı kızdıran olay! 38 yaşındaki kadın, 70 yaşındaki evli adama kaçtı         
16:51
6 yıl önce derede bulduğu elma ağacı kökünden şimdi 5 ton hasat elde ediyor 6 yıl önce derede bulduğu elma ağacı kökünden şimdi 5 ton hasat elde ediyor         
16:28
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Dedesinin cenazesine tül elbiseyle katıldı Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Dedesinin cenazesine tül elbiseyle katıldı         
16:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2021 10:14:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya'da 90 yaşındaki eski üst düzey bürokrata 5 yıl hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement