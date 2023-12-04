Japonya'da ABD'ye ait askeri uçak düştü, 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Japonya'nın Yakuşima Adası açıklarında düşen ABD'ye ait askeri uçaktaki 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Japonya'nın Yakuşima Adası açıklarında 29 Kasım'da düşen ABD'ye ait V-22 Osprey askeri uçağında bulunan mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, uçakta bulunan 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını belirterek, 2 cesedin sudan çıkarıldığını ifade etti. Kazanın ardından saatler sonra yapılan arama kurtarma çalışmalarında 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Yamaguchi eyaletindeki bir ABD hava üssünden eğitim uçuşu için havalanan uçak, Okinawa'daki Kadena Hava Üssü'ne doğru gidiyordu. Uçak düşmeden önce pilot, Yakuşima Adası'na acil iniş talebinde bulunmuştu. Görgü tanıkları, uçağın düşmeden önce ters döndüğünü ve alev aldığını bildirmişti. Uçağın neden düştüğü henüz bilinmiyor.

Kazanın ardından ABD dışında V-22 Osprey tipi askeri uçakları kullanan Japonya kendi filosunu geçici olarak yere indirirken, ABD'den de Japonya topraklarındaki V-22 Osprey tipi askeri uçakları yere indirmesini istemişti.

Öte yandan, geçtiğimiz ağustos ayında da ABD'ye ait bir V-22 Osprey askeri uçağı askeri tatbikat sırasında Avustralya kıyılarında düşmüş, 3 deniz piyadesi hayatını kaybetmişti. Geçen yıl ise ABD'nin California eyaletinde bir V-22 Osprey'nin karıştığı kazada 5 deniz piyadesi ölmüştü. - TOKYO