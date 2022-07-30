Japonya'da Abe suikastıyla gündeme gelen Moon Tarikatı ile siyasilerin ilişkileri tartışılıyor

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partili (LDP) eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo suikastının ardından ortaya atılan ve siyasilerle Moon Tarikatı'nın ilişkisi olduğuna dair iddialar gündemdeki yerini koruyor.

Abe'nin kardeşi Savunma Bakanı Nobuo Kişi, Moon Tarikatı olarak da bilinen "Birleşme Kilisesi"nin "gönüllü" üyelerinden destek aldığını açıkladığı basın toplantısının ardından, iktidardaki Liberal Demokrat Parti Genel Konsey Başkanı Tatsuo Fukuda da kameralar karşısına geçti.

Fukuda, basın toplantısında muhalefetteki Japon Komünist Partisi (JCP) milletvekillerinin, kiliseyle bağı ve muhtemel "itilaflarına" dair başlattığı incelemeye atıfta bulundu.

Milletvekilleriyle söz konusu grup arasındaki bağı araştırmanın ne faydasının olduğunu soran Fukuda, incelemenin amacını gerçekten merak ettiğini söyledi.

Fukuda, kendisinin kiliseyle bir bağının olmadığını dile getirdi.

Diğer yandan muhalefet partilerinin yetkilileri, Fukuda'nın açıklamalarına "Yorumları, bir siyasi olarak güvenilirliğine şüphe düşürüyor." ifadesiyle tepki gösterdi.

Abe'nin kardeşi Savunma Bakanı Nobuo Kişi, 26 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında, "Birleşme Kilisesi"nin birkaç üyesiyle bağının olduğunu ve önceki seçimlerde "gönüllü" üyelerden destek aldığını belirtmişti.

Kişi, seçim için destekçi bulunmasının önemli olduğunu belirtmişti. Kilise üyelerinin gelecekteki seçimde desteğine dair soruyu Kişi, "Yalnızca gönüllü oldukları için gelecek seçimde ne olacağına cevap veremem." şeklinde yanıtlamıştı.

Moon Tarikatı olarak da bilinen "Birleşme Kilisesi"nin eski Başkanı Kwak Chung Hwan, suikast sonucu hayatını kaybeden Abe'nin babası ve büyükbabasının Moon Tarikatı'nın kurucusu Sun Myung Moon ile yakın ilişki içinde olduklarını iddia etmişti.

Kilisenin birçok aileyi tuzağa düşürdüğü iddiası

Ülkede faaliyet gösteren Manevi Satışlara Karşı Ulusal Avukatlar Ağı avukatları, düzenledikleri basın toplantısında, Abe suikastı zanlısı Yamagami Tetsuya'nın annesinin dini bir gruba bağış yaptığı için iflas ettiğini söylediğini anımsattı.

Avukatlar, "Birleşme Kilisesi"nin Yamagami'nin annesi gibi birçok aileyi tuzağa düşürdüğünü iddia etti.

Kilisenin, hayattaki veya ölmüş yakınlarıyla korkutarak inananlardan bağışlar aldığını öne süren avukatlar, suikastı da kınadı.

Toplantıda konuşan avukat Masaki Kito, mali soruların gelişmeleri beraberinde getirebileceğini kaydederek, kilisenin kredi kartı, banka hesabı ve banka havalesi yapmaktan olabildiğince kaçındığına dikkati çekti.

Kito, nakit toplanan paranın siyasilere aktarıldığı kanıtlanabilirse para hareketlerinin temel odak noktası olabileceğini belirtti.

1987'de kurulan, yaklaşık 300 avukatın yer aldığı Ağ, daha önce Abe'nin de aralarında olduğu siyasetçiler ile hükümet yetkililerine kilisenin tanınmaması için başvurmuştu.

Ülkede 2021 itibarıyla kiliseyle ilgili on binlerce dava açıldığı ve mağdurların maddi kaybının 900 milyonu aştığı iddia ediliyor.

Abe suikastıyla ilgili soruşturmayı yürüten müfettişler, zanlı Yamagami Tetsuya'nın annesinin dini bir gruba bağış yaptığı için iflas ettiğini söylediğini aktarmıştı.

Eski Japonya Başbakanı Abe, 8 Temmuz'da ülkenin Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurulmuştu.

Japonya Devlet Televizyonu NHK, saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe'nin öldüğünü duyurmuştu.

Abe için 12 Temmuz'da Tokyo'nun merkezindeki Zojo-Ji Budist Tapınağı'nda az sayıda kişiyle basına kapalı cenaze töreni gerçekleştirilmişti.

Japon yetkililer, 19 Temmuz'da Abe suikastını düzenleyen Yamagami Tetsuya'nın gözaltı süresinin resmi suçlamada bulunulana kadar 10 gün daha uzatılması için mahkemeden onay alındığını belirtmişti.