Japonya'da Aile İçi Şiddet Olaylarında Rekor Artış

Japonya'da geçen yıl kayıtlara geçen aile içi şiddet vakalarının, 2003'ten bu yana düzenli olarak artarak rekor seviyeye ulaştığı açıklandı.

Japonya'da geçen yıl kayıtlara geçen aile içi şiddet vakalarının, 2003'ten bu yana düzenli olarak artarak rekor seviyeye ulaştığı açıklandı.



Japonya'da Ulusal Polis Ajansı'nın aile içi şiddet vakalarına yönelik paylaştığı veriler, şiddet olaylarının rekor seviyeye ulaştığını ortaya koydu. 2018'de 9 bin 88 aile içi şiddet vakası tespit eden yetkililer, söz konusu sayının bir önceki yıldan 666 fazla olduğunu açıkladı. 2003'te söz konusu alanda istatistik toplanmaya başlanmasından bu yana oranın her yıl arttığı belirtilirken, söz konusu tablonun şiddet vakalarına dair kaydedilen on beşinci düzenli artış anlamına geldiği kaydedildi.



İhbarlarda da artış



Polisin paylaştığı verilere göre, aile içi şiddet sorunları hakkında yerel polise başvuran kişi sayısında da artış kaydedildi. 2018'de, önceki yıldan 5 bin 27 fazla olmak üzere, 77 bin 482 kişi yerel polisle aile içi şiddet konusunda irtibata geçti.



'Toplumsal farkındalığa işaret'



Ulusal Polis Ajansı yetkilileri, konuyla ilgili toplumsal farkındalığın artmasının, yapılan ihbar sayısı ve tutuklama gibi yasal tedbirlerle sonuçlanan kayıtlı vaka sayısını artırdığına inanırken, yetkililer şiddet vakalarının önlenmesi için çocuk bakım merkezleri ve belediyelerle işbirliğini artırmayı hedefliyor. - TOKYO

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