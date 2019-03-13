Japonya'da Aile Kiralama
48 dakika önce
Doğum gününüzü kutlamak için kimseniz olmadığını düşünün. Ne yaparsınız? Kendinize bir aile kiralayabilirsiniz.
Doğum gününüzü kutlamak için kimseniz olmadığını düşünün. Ne yaparsınız? Kendinize bir aile kiralayabilirsiniz...
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:02
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