Japonya'da Aile Kiralama

Doğum gününüzü kutlamak için kimseniz olmadığını düşünün. Ne yaparsınız? Kendinize bir aile kiralayabilirsiniz.

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Doğum gününüzü kutlamak için kimseniz olmadığını düşünün. Ne yaparsınız? Kendinize bir aile kiralayabilirsiniz...

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