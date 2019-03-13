Son Dakika Haberleri: Japonya'da Aile Kiralama

Japonya'da Aile Kiralama

48 dakika önce

Doğum gününüzü kutlamak için kimseniz olmadığını düşünün. Ne yaparsınız? Kendinize bir aile kiralayabilirsiniz.

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Doğum gününüzü kutlamak için kimseniz olmadığını düşünün. Ne yaparsınız? Kendinize bir aile kiralayabilirsiniz...
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:02 

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