Son dakika haberleri | Japonya'da alışveriş merkezinde yangın - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Japonya'da alışveriş merkezinde yangın

19.04.2022 10:10

Son dakika haberler: - Japonya'da alışveriş merkezinde yangın Japonya'nın Kitakyushu kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 30 işyeri kullanılamaz hale geldi.

- Japonya'da alışveriş merkezinde yangın

TOKYO - Japonya'nın Kitakyushu kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 30 işyeri kullanılamaz hale geldi.

Japonya'nın Fukuoka eyaletine bağlı Kitakyushu kentinde bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Polis ve itfaiye ekiplerinden edinilen bilgilere göre, "Tanga İchiba" adındaki içinde lokanta ve mağaza gibi birçok işyeri bulunan alışveriş kompleksinde yerel saatle 02.40 sıralarında yangın çıktığı ihbarı yapıldı. Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yangının 5 saatin sonunda güçlükle söndürülebildiği bildirildi. Yangında alışveriş merkezindeki 30 iş yeri ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı ya da yaralı olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlattı.

Son dakika haberleri | Japonya'da alışveriş merkezinde yangın
Son dakika haberleri | Japonya'da alışveriş merkezinde yangın
Son dakika haberleri | Japonya'da alışveriş merkezinde yangın
Son dakika haberleri | Japonya'da alışveriş merkezinde yangın

YORUMLAR
500
Japonya'da kaybolan piton sahibinin aracında bulundu Japonya'da kaybolan piton sahibinin aracında bulundu Trafik polisleri ceza yazdı! Dayanamayıp iş yerini ateşe verdi Trafik polisleri ceza yazdı! Dayanamayıp iş yerini ateşe verdi

alışveriş, Japonya, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Japonya'da alışveriş merkezinde yangın - Son Dakika


Son Dakika
10:12 Gol makinesi rekor bedelle gidiyor! Erling Haaland, Manchester City ile anlaştı
10:11 "Sağır ve dilsiz" yazılı notla dileniyordu! Gerçek anlaşılınca kendini bu sözlerle savundu: Köyümüzün hepsi dilencilik yapıyor
10:08 Ünlü yazar Paul Auster'ın oğlu, küçük kızını uyuşturucu ile öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı
10:05 Sınır dışı edilen ABD'li ajan şimdi de Türk ve Azeri askerleri hedef belirledi!
10:03 Ekonomik kriz aileyi vurdu! Reddi miras taleplerinde patlama yaşanıyor
09:59 İftar yapan esnafın cep telefonu göz açıp kapayana kadar çalındı! Hırsızlık anları kamerada
09:56 Paskalya Bayramı'na damga vuran anlar! Tavşan Biden'ın sözünü kesti
13:37 Hakan Ural kendisini eleştirenlere yanıt verdi: Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum
09:45 Eymen bebek davasında telefondan çıkan korkunç görüntüler: Hem istismara uğramış, hem başkalarına satılmış!
09:44 Hakim dizisinde dün akşam neler oldu? Yasemin tehditlere boyun eğdi mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 10:24:39. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Japonya'da alışveriş merkezinde yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement