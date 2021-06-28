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Japonya'da alkollü sürücü okuldan dönen çocuklara çarptı: 2 ölü - Son Dakika

Japonya'da alkollü sürücü okuldan dönen çocuklara çarptı: 2 ölü

28.06.2021 17:28
Japonya'da alkollü sürücü okuldan dönen çocuklara çarptı: 2 ölü, System.String[]

Japonya'da alkollü olduğu belirtilen bir kamyon sürücüsünün aracıyla okuldan dönen çocuklara çarpması sonucu 2 ilkokul öğrencisi hayatını kaybederken, 3 öğrenci de yaralandı.

Japonya'da alkollü olduğu belirtilen bir kamyon sürücüsünün aracıyla okuldan dönen çocuklara çarpması sonucu 2 ilkokul öğrencisi hayatını kaybederken, 3 öğrenci de yaralandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarındaki Chiba eyaletinde 2 şeritli bir yolda seyreden 60 yaşındaki Hiroshi Umezawa adlı alkollü sürücü aracın kontrolünü kaybettikten sonra önce elektrik direğine, daha sonra yaya olarak seyreden ilkokul öğrencilerine çarptı. Alkollü sürücü 2 öğrencinin ölümüne 3 öğrencinin ise ciddi şekilde yaralanmasına neden oldu. Olay yerinde tutuklanan sürücünün yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. - TOKYO

Japonya, Tokyo, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Japonya'da alkollü sürücü okuldan dönen çocuklara çarptı: 2 ölü - Son Dakika


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