Japonya'da ana muhalefet CDP, mağlubiyete rağmen seçim ittifakını sürdürmeyi hedefliyor - Son Dakika

Japonya'da ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP) liderlik adayları, olağan genel seçimdeki mağlubiyete rağmen, muhalefet ittifakının sürdürülmesini hedefliyor.

CDP Genel Başkan Edano Yukio'nun, olağan milletvekili genel seçimlerindeki sandalye kaybı sonrası istifasını duyurmasının ardından parti içinde liderlik seçimleri kampanya dönemi sürüyor.

Seçimlerde CDP Politika Şefi İzumi Kenta, Başbakanlık eski Özel Danışmanı Osaka Seiji, eski İçişleri ve İletişim Bakan Yardımcısı Ogawa Junya ile eski Sağlık, Çalışma ve Refah Bakan Yardımcısı Nişimura Çinami yarışacak.

Japonya Ulusal Basın Kulübünde (JNPC) tartışan 4 aday, olağan milletvekili genel seçimi kapsamından muhalefet partileri buluşturan seçim ittifakının korunmasının önemine değindi.

İktidar karşısında sandalye kaybı yaşamalarına rağmen CDP'nin yeni lider adayları, "2022 Danışman Meclisi (Sangiin) seçimlerine yönelik muhalif cephe ittifakının korunması gerektiğini" bildirdi.

Osaka, "Tek koltuk seçim bölgesinde iktidar koalisyonunun tek adayla seçime girmesi ve muhalif partilerin farklı adaylar göstermesi, muhalif cepheye karşı bir adım olacaktır." dedi.

Nispi temsilde koltuk kazanımlarının hedeflenmesi gerektiğini kaydeden Ogawa ise ittifak iş birliğinden önce "halkın umudunu artırmak için parti reformunu en önemli gündem maddesi haline getireceğini" belirtti.

Muhalefetin, "iktidarın geçerli alternatifi" olarak kendini kamuoyuna sunamadığını savunan İzumi, "Mesajlarımızın aktarılmasında partiler arası iş birliğine ihtiyacımız var." diye konuştu.

CDP'nin sandalye kaybının "toplumun CDP vizyonunu reddettiğinin" göstergesi olmayacağını ileri süren Nişimura ise partinin seçim stratejilerinin gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

30 Kasım'daki seçimlerde ipi göğüsleyecek yeni liderin, CDP'yi 2022 Danışman Meclisi seçimlerine taşıması bekleniyor.

Sandalye dağılımı

31 Ekim'deki Temsilciler Meclisi (Şuugiin) olağan milletvekili genel seçimleri öncesi 109 sandalyesi bulunan CDP seçimde 96 sandalye kazanmıştı.

CDP'nin güç birliği yaptığı Japon Komünist Partisi (JCP) 10, Reiwa Shinsengumi (Re-Shin) 3, Sosyal Demokratik Parti (Shamin) 1 sandalye kazanmıştı.