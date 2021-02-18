Japonya'da ana muhalefet partisi CDP, seçimlerde küçük partilerle "güçlü blok" hedefliyor - Son Dakika

Japonya'da ana muhalefet partisi CDP, seçimlerde küçük partilerle "güçlü blok" hedefliyor

18.02.2021 15:17

Japonya'da ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Partisi (CDP) Politika Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kanagawa Milletvekili Aoyagi Yoiçiro, ekimdeki olağan genel seçimlerde iktidara alternatif oluşturabilmek için küçük partileri tek bünyede buluşturarak "güçlü muhalefet bloku" oluşturmak...

Japonya'da ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Partisi (CDP) Politika Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kanagawa Milletvekili Aoyagi Yoiçiro, ekimdeki olağan genel seçimlerde iktidara alternatif oluşturabilmek için küçük partileri tek bünyede buluşturarak "güçlü muhalefet bloku" oluşturmak istediklerini bildirdi.

Milletvekili Aoyagi, partisi CDP'nin seçim sürecine yaklaşımı, iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) salgınla mücadele politikalarına, kamuoyunda Başbakan Suga Yoşihide'ye olan desteğin düşüşüne ve Tokyo Olimpiyatları'na ilişkin AA muhabirine konuştu.

Ekimdeki olağan genel seçimlere ilişkin CDP lideri Edano Yukio'nun önderliğinde muhalif partilerin bir araya getirilmeye çalışıldığını kaydeden Aoyagi, iktidar karşısında "parçalı hareket edilmemesi" gerektiğini ifade etti.

Muhalefet partileri olarak blok oluşturulamaması halinde iktidara yürüyüşün sağlanamayacağını belirten Aoyagi, "Bu hedefle küçük partileri tek bünyede buluşturarak, sürekli beraber çalışan güçlü muhalefet bloku oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Aoyagi, sağlık sebepleriyle Ağustos 2020 sonunda istifa eden Abe Şinzo yerine geçen, Eylül 2020'de iktidardaki LDP iç seçimlerinde başbakan seçilen Suga Yoşihide'ye olan kamuoyu desteğinin aydan aya düştüğünü kaydetti.

Mevcut iktidarın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele politikalarının "başarısız" olduğunu savunan Aoyagi, "Suga'nın Kovid-19 yönetimi başarısız. Önlemler geç ve küçük. Abe döneminde ekonomi zarar görünce, Suga ekonomiyi öncelikli tuttu." dedi.

Aoyagi, "Vakalar artınca, bir planlama oluşturulmadan, küçük meslek gruplarına karantina getirip, bir ay içinde durumun düzeleceği ilan edildi. Başaramayınca olağanüstü hal (OHAL) bir ay daha uzadı. Düzgünce yönetilemeyince hem ekonomik hem de toplumsal etkileri oldu." diye konuştu.

"3 aylık balayı bitti"

Göreve gelmesinin üzerinden 6 ay geçmeden Suga'nın kamuoyu desteğinin, Kyodo ajansı ve kamu yayıncısı NHK'nin anketlerinde gözlemlenen aydan aya düşüşüne yönelik Aoyagi, "Sayılara şaşırmıyoruz, zaten beklentimizdi." değerlendirmesinde bulundu.

Aoyagi, "Yeni hükümetler her zaman 3 aylık balayı dönemi yaşarlar. Medya popülerleştirir. 3 aylık süre bittikten sonra Abe döneminden ders alınmadan süreç devam ediyor. Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL'de 'halka dışarı çıkmayın' denmesine rağmen parti milletvekilleri dışarı çıkıyor. Oy oranının daha da düşeceğini düşünüyoruz." dedi.

Suga'nın iktidarını halk oylamasıyla kazanmadığını dile getiren Aoyagi, Ekim 2021'de yapılacak olağan genel seçimlere yönelik, "Bu seçim, Suga'nın başbakanlığını onaylayıp onaylamama seçimidir." dedi.

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesinde 22 Ocak'ta onaylanan ve 1 Şubat'ta yürürlüğe giren, Çin'in kendisine ait olduğunu iddia ettiği sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı, ulusal sahil güvenliğe silah kullanma yetkisi veren yasaya değinen Aoyagi, iktidar olmaları halinde "uluslararası diplomasiyi" uygulayacaklarını vurguladı.

Aoyagi, "O bölgeyi ABD ile ortak serbest bölge olarak adlandırdık. Konuyu uluslararası diplomasi içerisinde çözmek istiyoruz. Çin ile de diplomatik olarak görüşmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Temmuzda düzenlenmesi beklenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları öncesinde, Kyodo ajansının halkın turnuvaya yönelik nabzının yoklandığı anketlerde, yüzde 80'e yakın "ertelenmeli" ya da "iptal edilmeli" cevabının verilmesine ilişkin Aoyagi, CDP'nin olimpiyatların düzenlenmesine olumlu baktığını söyledi.

Aoyagi, "Yurt dışı ile Japonya içerisinde Kovid-19 bulaşma oranlarına bakacağız. Şahsen ve partim adına olimpiyatların yapılmasını istiyoruz. Hem atletleri hem de katılan seyircileri korumamız çok önemli." dedi.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Japonya'da ana muhalefet partisi CDP, seçimlerde küçük partilerle güçlü blok hedefliyor
Japonya'da ana muhalefet partisi CDP, seçimlerde küçük partilerle güçlü blok hedefliyor
Japonya'da ana muhalefet partisi CDP, seçimlerde küçük partilerle güçlü blok hedefliyor
Japonya'da ana muhalefet partisi CDP, seçimlerde küçük partilerle güçlü blok hedefliyor

Milletvekili, Muhalefet, Politika, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da ana muhalefet partisi CDP, seçimlerde küçük partilerle 'güçlü blok' hedefliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı Bright Osayi-Samuel'den Mesut Özil ve Emre Belözoğlu itirafları: F.Bahçe'yi tercih etmemde etkili oldular Hamile eşini hortumla döverek öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı Son Dakika! Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını sabit tuttu Fenerbahçe'de isteneni veremeyen Samatta'ya Clube Brugge talip oldu Barışmak istediği eşini dönercide 38 yerinden bıçaklayan kocayı çatal-bıçaklarla durdurmaya çalıştılar Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor
Internacional-Vasco de Gama maçında VAR sistemi bozuldu, ofsayttan gol geçerli sayıldı Internacional-Vasco de Gama maçında VAR sistemi bozuldu, ofsayttan gol geçerli sayıldı         
15:24
Son Dakika! Cumhurbaşkanı, Son Dakika! Cumhurbaşkanı, "13 şehidin sorumlusu Erdoğan'dır" diyen Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası açtı         
15:06
Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen genç kadına demediğini bırakmadı Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen genç kadına demediğini bırakmadı         
14:56
Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed, Crystal Palace'ın radarına girdi Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed, Crystal Palace'ın radarına girdi         
14:46
CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır? CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır?         
14:21
Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama         
13:53
Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu         
13:08
Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş         
12:35
İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi         
11:43
Dünya Dünya "Rüzgar esti, hamile kaldım" diyen kadını konuşuyor! Polis iddiayla ilgili soruşturma başlattı         
11:02
Babasının vefatıyla devraldığı şirketi büyüten genç girişimci, şimdi 19 ülkeye makine ihraç ediyor Babasının vefatıyla devraldığı şirketi büyüten genç girişimci, şimdi 19 ülkeye makine ihraç ediyor         
11:01
Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık         
10:20
Sosyal medyada başlayan Sosyal medyada başlayan "Maske sağlığa zararlıdır" propagandası büyük tepki çekti         
09:58
Aleyna Tilki'den Aleyna Tilki'den "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna pes dedirten cevap: Küçük yaştan beri ilgim var         
09:52
Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor         
09:12
Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu         
09:08
Otobüs şoförünü darp eden taksicinin belgesi iptal, aracı da trafikten men edildi Otobüs şoförünü darp eden taksicinin belgesi iptal, aracı da trafikten men edildi         
20:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2021 15:58:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya'da ana muhalefet partisi CDP, seçimlerde küçük partilerle "güçlü blok" hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei