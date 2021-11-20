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Japonya'da ana muhalefet partisi yeni liderini seçmeye hazırlanıyor - Son Dakika

Japonya'da ana muhalefet partisi yeni liderini seçmeye hazırlanıyor

20.11.2021 08:20
Japonya'da ana muhalefet partisi yeni liderini seçmeye hazırlanıyor

Japonya'da ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP), olağan genel seçimdeki mağlubiyet sonrası yeni liderini seçmeye hazırlanıyor.

Japonya'da ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP), olağan genel seçimdeki mağlubiyet sonrası yeni liderini seçmeye hazırlanıyor.

Genel Başkan Edano Yukio'nun, olağan milletvekili genel seçimlerindeki sandalye kaybı sonrası istifasını duyurmasının ardından CDP, liderlik seçimleri kampanya dönemi başladı.

Seçimlerde CDP Politika Şefi İzumi Kenta, Başbakanlık eski Özel Danışmanı Osaka Seiji, eski İçişleri ve İletişim Bakan Yardımcısı Ogawa Junya ile eski Sağlık, Çalışma ve Refah Bakan Yardımcısı Nişimura Çinami yarışacak.

Ay sonuna dek sürecek seçim kampanyasında konuşan Ogawa, iktidara yürüyebilmeleri için destek katsayılarını artırmaları gerektiğini belirterek "Muhalif seçmen nezdinde bağlılık duygusu oluşturabilmeliyiz." dedi.

Tek kadın aday Nişimura ise "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ve toplumdaki adaletsizlikleri azaltmak için halkın önüne çıkacağım." diye konuştu.

30 Kasım'daki seçimlerde ipi göğüsleyecek yeni liderin, CDP'yi 2022 Danışman Meclisi (Sangiin) seçimlerine taşıması bekleniyor.

CDP, 31 Ekim'de 2021'de girdiği Temsilciler Meclisi (Şuugiin) olağan milletvekili genel seçimlerinde sandalye sayısını 110'dan 96'ya düşürmüştü.

Demokrat Parti, Milletvekili, Politika, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da ana muhalefet partisi yeni liderini seçmeye hazırlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da ana muhalefet partisi yeni liderini seçmeye hazırlanıyor - Son Dakika
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