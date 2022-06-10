Önergenin reddedildiği oylama sonrası konuşan Kişida, hükümet olarak, halkın kendilerine verdiği sorumluluğu yerine getirmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: AA

Demokrat Parti, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Japonya'da ana muhalefetin, hükümete karşı güvensizlik önergesi reddedildi - Son Dakika

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