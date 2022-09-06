Japonya'da okul servisinde unutulan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya'da okul servisinde unutulan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

06.09.2022 10:07
Japonya'da okul servisinde unutulan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Japonya'da anaokulu servisinde yaklaşık 5 saat boyunca unutulan 3 yaşındaki kız çocuğu sıcak çarpması sebebiyle yaşamını yitirdi.

Shizuoka itfaiye departmanından yapılan açıklamaya göre, dün saat 08.50 sıralarında okula ulaşan 6 öğrenci ve müdürün bulunduğu anaokulu servisinde 3 yaşındaki bir çocuk unutuldu. Öğrencilerin eve dönüş saatinin yaklaşması nedeniyle saat 14.10 sıralarında servis aracının kapısını açan bir okul personeli, 3 yaşındaki öğrenciyi araç içinde baygın halde buldu. Yüksek ateş belirtisi ile hastaneye kaldırılan öğrencinin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

ÖLÜM NEDENİ: SICAK ÇARPMASI

Bölgede dün 12.55 sıralarında 30.5 derece sıcaklık kaydedildiği açıklanırken, 3 yaşındaki kızın sıcak çarpmasından öldüğü belirtildi. Shizuoka polisi, olayın yaşandığı anaokulunda ihmal şüphesiyle bugün arama yaptı. Olayla ilgili detaylı soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

GEÇMİŞTE YİNE YAŞANMIŞ

Ülkenin Fukuoka eyaletinde geçtiğimiz yıl benzer bir ihmal yaşanmış, 5 yaşındaki bir çocuk kilitli anaokulu servisinde yaklaşık 9 saat unutulduktan sonra sıcak çarpması nedeniyle yaşamını yitirmişti. Ülkede infiale neden olan olayın ardından, hükümet yerel yönetimlere tedbirlerin artırılması talimatı vermişti.

YORUMLAR
500
Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu Elazığ'da baca yangını Elazığ'da baca yangını
Kaynak: İHA

Shizuoka, Tragger, İtfaiye, Japonya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Japonya'da okul servisinde unutulan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:50 Malezya'da ölüm ve kırbaç cezaları 2023'te kaldırılacak!
10:44 Dolar/TL, güne yükselişle başladı! 18,23 seviyesinden işlem görüyor
10:41 Ucuza ev almak istedi, 198 bin TL dolandırıldı!
10:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Batı'ya doğal gaz akışını kesmesini değerlendirdi: Avrupa bu kışı ciddi sıkıntıyla geçirecek, Türkiye sorun yaşamaz
10:38 Melih Gökçek'in kanalında yapılan "Hayat pahalılığı" isyanı, sunucuyu terletti!
10:37 Milli voleybolcular Hande Baladın ve Zehra Güneş'in ayna karşısında verdiği poza beğeni yağdı
10:24 PKK üyesi kadın terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak tutuklandı
10:23 Canlı yayında "ekonomi" gerilimi! Cem Küçük ve Ersan Şen birbirine girdi
10:14 Eşiyle boşanma aşamasında olan kadın oğlu tarafından vuruldu! Silahı babası vermiş
10:07 Motorine 77 kuruşluk zam kapıda! Bu gece yarısından sonra etkili olması bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 11:15:27. #1.12#
SON DAKİKA: Japonya'da okul servisinde unutulan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement