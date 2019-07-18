Son Dakika Haberleri: Japonya'da animasyon stüdyosu kundaklandı: ölü sayısı 33'e yükseldi
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Japonya'da animasyon stüdyosu kundaklandı: ölü sayısı 33'e yükseldi

2 saat önce

Japonya'da bir animasyon stüdyosunun kundaklanması sonucu çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Japonya'da animasyon stüdyosu kundaklandı: ölü sayısı 33'e yükseldi, System.String[]
Japonya'da bir animasyon stüdyosunun kundaklanması sonucu çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi. Kyoto kentindeki 'Kyoto Animation' isimli animasyon stüdyosunda kundaklama sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 5 saatte söndürüldü. Yangın faciasının ardından itfaiye ekiplerinin binadaki arama çalışmaları sürerken, itfaiye tarafından yapılan son açıklamada ölü sayısının 33'e yükseldiği belirtildi. Yaralanan 36 kişinin ise tedavi amacıyla hastaneye sevk edildiği bildirildi. Polis, yangın sırasında binada çoğunluğu stüdyo çalışanı 70 kişinin bulunduğunu duyurdu. Polis, kimliği belirsiz bir kişinin yerel saatle 10.30 sıralarında stüdyoya girerek etrafa benzin döktüğünün belirlendiğini açıkladı. Polis tarafından yakalanan şüpheli hastaneye kaldırıldı. Polis, 41 yaşındaki şüphelinin hastaneye götürüldüğü sırada yanıcı sıvıyı döktüğünü itiraf ettiğini açıkladı.
(İHA)
Japonya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:35 Kaynak: İHA
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