Son Dakika Haberleri: Japonya'da animasyon stüdyosu saldırısı zanlısının kimliği açıklandı
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Japonya'da animasyon stüdyosu saldırısı zanlısının kimliği açıklandı

39 dakika önce

Japonya'da bir animasyon stüdyosuna dün gerçekleştirilen saldırıyı 41 yaşındaki Shinji Aoba'nın gerçekleştirdiği açıklandı.

Japonya'da animasyon stüdyosu saldırısı zanlısının kimliği açıklandı, System.String[]
Japonya'da bir animasyon stüdyosuna dün gerçekleştirilen saldırıyı 41 yaşındaki Shinji Aoba'nın gerçekleştirdiği açıklandı.

Japonya'nın Kyoto kentinde bir animasyon stüdyosunda kundaklama nedeniyle çıkan yangın sonucu 33 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından başlatılan soruşturmada zanlının kimliğinin tespit edildiğini duyuran polis, zanlının 41 yaşındaki Shinji Aoba olduğunu açıkladı. Zanlının 2012 yılında bir soygun nedeniyle hüküm giydiği ve psikolojik sorunları olduğu ifade edildi.

Hastanede tedavi altında bulunan zanlı, henüz sorgulanmadı. - KYOTO
Japonya, Kyoto, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:03 Kaynak: İHA
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