Japonya'da animasyon stüdyosu saldırısı zanlısının kimliği açıklandı
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Japonya'da bir animasyon stüdyosuna dün gerçekleştirilen saldırıyı 41 yaşındaki Shinji Aoba'nın gerçekleştirdiği açıklandı.
Japonya Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:03 Kaynak: İHA
'da bir animasyon stüdyosuna dün gerçekleştirilen saldırıyı 41 yaşındaki Shinji Aoba'nın gerçekleştirdiği açıklandı.
Japonya'nın Kyoto
kentinde bir animasyon stüdyosunda kundaklama nedeniyle çıkan yangın sonucu 33 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından başlatılan soruşturmada zanlının kimliğinin tespit edildiğini duyuran polis, zanlının 41 yaşındaki Shinji Aoba olduğunu açıkladı. Zanlının 2012 yılında bir soygun nedeniyle hüküm giydiği ve psikolojik sorunları olduğu ifade edildi.
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