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Japonya'da animasyon stüdyosunda yangın

2 saat önce

Japonya'nın Kyoto bölgesindeki animasyon stüdyosunda kundaklama sonucu çıkan yangında 33 kişi hayatını kaybetti.

Japonya'da animasyon stüdyosunda yangın, System.String[]
Japonya'nın Kyoto bölgesindeki animasyon stüdyosunda kundaklama sonucu çıkan yangında 33 kişi hayatını kaybetti.
Emniyet kaynakları, bir kişinin, "Kyoto Animation"ın (KyoAni) 3 katlı stüdyo binasını yanıcı sıvı dökerek ateşe verdiğini belirtti.

Kyoto itfaiye teşkilatı yetkilisi Hayashi Kazuhiro, yangında 33 kişinin yaşamını yitirdiğini, 36 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Yaralılardan 10'unun durumunun ağır olduğunu ifade eden Hayashi, yangında en fazla can kaybının binanın üçüncü katında yaşandığını söyledi.
Yangını başlattığı sanılan 41 yaşındaki kişinin de yaralılar arasında olduğu ve hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaşan polis, ayrıca olay yerinde bıçaklar bulunduğunu vurguladı.
Yangının çıktığı sırada binada yaklaşık 70 kişinin olduğu sanılıyor.

Bazı görgü tanıkları, patlama sesleri duyduklarını ve binadan yükselen siyah duman gördüklerini ifade ederken, bir görgü tanığı da kundakçının "Ölün" diye bağırdığını söyledi.
Merkezi Uji'de yer alan ve 1981'de kurulan Kyoto Animation, çok sayıda anime filmi ve dizileriyle tanınıyor.
"Tehdit alıyorduk"
Ülkenin önde gelen anime stüdyolarından Kyoto Animation'ın üst düzey yöneticisi Hideaki Hatta, şirketine isimsiz ölüm tehditleri geldiğini belirtti.
Hideaki, basına yaptığı açıklamada, şirketin geçmişte e-postalar yoluyla tehditler aldığını ifade ederek, "Dünyada neden bu tür şiddet olaylarına başvuruluyor?" dedi.
Başbakan Abe'den taziye mesajı
Japonya Başbakanı Abe Şinzo, yangın karşısında "nutkunun tutulduğunu" bildirdi.
Abe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini sundu ve yaralıların bir an önce sağlığına kavuşması dileğini iletti.
Japonya, Kyoto, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:41 Kaynak: AA
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