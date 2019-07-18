Son Dakika Haberleri: Japonya'da animasyon stüdyosunda yangın: 13 ölü
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Japonya'da animasyon stüdyosunda yangın: 13 ölü

1 saat önce

Japonya'nın Kyoto bölgesindeki animasyon stüdyosunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, yaklaşık 40 kişi yaralandı.

Japonya'da animasyon stüdyosunda yangın: 13 ölü, System.String[]
Japonya'nın Kyoto bölgesindeki animasyon stüdyosunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, yaklaşık 40 kişi yaralandı.
Kyodo ajansının haberine göre, polis, bir kişinin üç katlı Kyoto Animasyon stüdyosu binasını yanıcı sıvı dökerek ateşe verdiğini belirtti.
Yangında 13 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 40 kişinin yaralandığını bildiren polis, yangını başlattığı söylenen 41 yaşındaki kişinin de yaralılar arasında olduğu ve hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.
Polisin ayrıca olay yerinde bıçaklar bulduğu kaydedildi.
Yangının çıktığı esnada binada yaklaşık 70 kişinin olduğu sanılıyor.
Görgü tanıkları, patlama sesleri duyduklarını ve binadan yükselen siyah duman gördüklerini ifade etti.
Merkezi Uji'de yer alan ve 1981'de kurulan "Kyoto Animation" (KyoAni) isimli stüdyo, çok sayıda animasyon filmi ve dizileriyle tanınıyor.
Japonya, Kyoto, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:06 Kaynak: AA
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