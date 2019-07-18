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Japonya'da animasyon stüdyosunda yangın: Ölü sayısı 12'ye yükseldi

32 dakika önce

Japonya'nın Kyoto kentinde bulunan animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Japonya'da animasyon stüdyosunda yangın: Ölü sayısı 12'ye yükseldi, System.String[]
Japonya'nın Kyoto kentinde bulunan animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Kyoto şehrindeki 'Kyoto Animasyon' isimli animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölü sayısı 12'ye yükseldi. Polis, yangının 'kundaklama' olabileceğinden şüphelenirken; bir kişinin gözaltında olduğu belirtildi. Ayrıca, binanın 1'inci ve 2'nci katlarında hala insanlar olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü
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Yanan bina ve söndürme  çalışmaları

Saati 09.37 Tarihi 18.07.2019 - Haber Kodu : 190718019


Japonya, Kyoto, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:53 Kaynak: DHA
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