Japonya'da animasyon stüdyosunda yangın: Ölü sayısı 12'ye yükseldi (2)
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Japonya'nın Kyoto kentinde bulunan animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.
Japonya Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:54 Kaynak: DHA
'nın Kyoto
kentinde bulunan animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.
Kyoto şehrindeki 'Kyoto Animasyon' isimli animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölü sayısı 12'ye yükseldi. Polis, yangının 'kundaklama' olabileceğinden şüphelenirken; bir kişinin gözaltında olduğu belirtildi.
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