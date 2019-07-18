Son Dakika Haberleri: Japonya'da animasyon stüdyosunda yangın: Ölü ve yaralılar var
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Japonya'da animasyon stüdyosunda yangın: Ölü ve yaralılar var

3 saat önce

Japonya'nın Kyoto kentindeki bir animasyon stüdyosunda çıkan yangın sonucunda en az bir kişi hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı. Polis kundaklama ihtimali üzerinde duruyor

Japonya'da animasyon stüdyosunda yangın: Ölü ve yaralılar var, System.String[]
Japonya'nın Kyoto kentindeki bir animasyon stüdyosunda çıkan yangın sonucunda en az bir kişi hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı. Polis kundaklama ihtimali üzerinde duruyor.

'Kyoto Animation' isimli stüdyoda yerel saatle 10: 30 civarında başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye sözcüsü en az bir kişinin öldüğünü doğrularken, yaralılardan 10'unun durumunun ağır olduğu ve bilincinin kapalı olduğu belirtildi.
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Japonya, Kyoto, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:22 
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