Japonya'da animasyon stüdyosunda yangın: Ölü ve yaralılar var
3 saat önce
Japonya'nın Kyoto kentindeki bir animasyon stüdyosunda çıkan yangın sonucunda en az bir kişi hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı. Polis kundaklama ihtimali üzerinde duruyor
Japonya
'nın Kyoto
kentindeki bir animasyon stüdyosunda çıkan yangın sonucunda en az bir kişi hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı. Polis
kundaklama ihtimali üzerinde duruyor.
'Kyoto Animation' isimli stüdyoda yerel saatle 10: 30 civarında başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye
sözcüsü en az bir kişinin öldüğünü doğrularken, yaralılardan 10'unun durumunun ağır olduğu ve bilincinin kapalı olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:22
İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın! Depo kısa sürede alevlere teslim oldu Japonya'daki animasyon stüdyosunda çıkan yangında 23 kişi öldü Tren penceresinden başını uzatıp ölen yolcu için demiryolu şirketine 7 milyon TL ceza verildi El Chapo ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı! Davası sırasında ortaya çıkan 14 rahatsız edici gerçek