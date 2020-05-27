Japonya'da animasyon stüdyosunu ateşe veren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Japonya'da animasyon stüdyosunu ateşe vererek 36 kişinin ölümüne neden olan ve yangından bu yana hastanede tedavi gören zanlı, iyileşmesinin ardından cinayet şüphesiyle tutuklandı.



Temmuz ayında Japonya'daki Kyoto Animasyon Stüdyosu'nu ateşe vererek 36 kişinin ölümüne neden olan zanlı Shinji Aoba tedavi gördüğü hastanede cinayet şüphesi ile tutuklandı. Daha önce gerçekleşmesi planlanan tutuklama işleminin zanlının sağlık durumu ve korona virüs salgının oluşturduğu risk nedeniyle geciktiği öğrenilirken, Aoba'nın sorgulanmak üzere Kyoto'daki bir polis merkezine götürüldüğü belirtildi. Aoba'nın stüdyonun kundaklanmasına dair suçlamaları kabul ettiği kaydedildi.



Benzin döküp ateşe verdi



18 Temmuz'da yerel saatle 10.30'da Kyoto Animasyon Stüdyosu'nda yangın başlamış, kısa süre sonra olayın kundaklama saldırısı olduğu açıklanmıştı. Benzin dökerek binayı ateşe verdiği belirlenen zanlı, olay yerine yakın bölgede ağır yaralı olarak yakalanmış ve tedavi için hastaneye kaldırılmıştı. Temmuz ayından bu yana vücudundaki ileri derece yanıklar nedeniyle tedavi ve rehabilitasyon sürecinden geçtiği bilinen zanlının



2012'de bir soygundan hüküm giydiği ve ruhsal sağlık sorunları olduğu duyurulmuştu.



Kin beslediğinden şüpheleniliyor



Stüdyonun sahibi olan şirketin Başkanı Hideaki Hatta, olayın ardından yaptığı açıklamada saldırı öncesinde çalışanların ölüm tehditleri içeren e-postalar aldıklarını söylemiş, bazı görgü tanıkları ise zanlının şirketin kendi fikrilerini çaldığına dair sözler sarf ettiğini belirtmişti. - TOKYO