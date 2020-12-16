Japonya'da animasyon stüdyosunu kundaklayan zanlıya cinayet suçlaması - Son Dakika

Japonya'da animasyon stüdyosunu kundaklayan zanlıya cinayet suçlaması

16.12.2020 12:33
Japonya'da animasyon stüdyosunu kundaklayan zanlıya cinayet suçlaması, System.String[]

Japonya'da savcıların 2019 yılında Kyoto'daki animasyon stüdyosunu kundaklayarak 36 kişinin ölümüne neden olan zanlıyı cinayet ve kundakçılık ile suçladığı bildirildi.

Japonya'da savcıların 2019 yılında Kyoto'daki animasyon stüdyosunu kundaklayarak 36 kişinin ölümüne neden olan zanlıyı cinayet ve kundakçılık ile suçladığı bildirildi.

2019 yılında Japonya'nın Kyoto şehrindeki bir animasyon stüdyosuna yönelik gerçekleştirilen ve 36 kişinin ölümüyle sonuçlanan kundaklama saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada gelişme yaşandı. Japon savcılar, olayın faili olduğu belirtilen Shinji Aoba'nın kundaklama öncesinde benzin satın alma gibi planlı eylemler gerçekleştirdiğini değerlendirerek şahsı cinayet ve kundakçılık ile suçladı. Suç isnadına yönelik son hamle, savcıların ruh sağlığı durumunun tespiti için daha önce 6 ay gözetim altında tutulan zanlının cezai yaptırımının bulunduğu sonucuna vardığı şeklinde yorumlandı. Yeni gelişmenin ardından yargılama sürecinin şüphelinin eylemden ne ölçüde sorumlu olduğuna odaklanması bekleniyor.

Tedavisinin ardından tutuklanmıştı

2019 yılının Temmuz ayında Japonya'daki Kyoto Animasyon Stüdyosu'nu ateşe vererek 36 kişinin ölümüne neden olan zanlı Shinji Aoba kundaklama sırasında vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede cinayet şüphesi ile tutuklanmış, daha önce gerçekleşmesi planlanan tutuklama işleminin zanlının sağlık durumu ve korona virüs salgının oluşturduğu risk nedeniyle geciktiği ifade edilmişti. Aoba'nın sorgulanmak üzere götürüldüğü Kyoto'daki polis merkezinde eyleme dair suçlamaları kabul ettiği kaydedilmişti.

Kundaklama saldırısı olduğu açıklandı

18 Temmuz 2019'da yerel saatle 10: 30'da Kyoto Animasyon Stüdyosu'nda yangın başlamış, kısa süre sonra olayın kundaklama saldırısı olduğu açıklanmıştı. Etrafa benzin dökerek binayı ateşe verdiği belirlenen zanlı olay yerine yakın bölgede ağır yaralı olarak yakalanmış, tedavi için hastaneye kaldırılmıştı. Vücudundaki ileri derece yanıklar nedeniyle tedavi ve rehabilitasyon sürecinden geçtiği bilinen zanlının 2012'de bir soygundan hüküm giydiği ve ruhsal sağlık sorunları olduğu duyurulmuştu. 36 kişinin yaşamına mal olan saldırıda, 33 kişi de yaralanmıştı.

"Stüdyoya kin besliyordu"

Stüdyonun sahibi olan şirketin Başkanı Hideaki Hatta olayın ardından yaptığı açıklamada saldırı öncesinde çalışanların ölüm tehditleri içeren e-postalar aldıklarını söylemiş, bazı görgü tanıkları ise zanlının, saldırı sırasında şirketin kendi fikrilerini çaldığına dair sözler sarf ettiğini belirtmişti. - TOKYO

Animasyon, Cinayet, Japonya, Kyoto, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya'da animasyon stüdyosunu kundaklayan zanlıya cinayet suçlaması - Son Dakika


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